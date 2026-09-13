Metro operará con horario de día festivo este 16 de septiembre

Metro CDMX

Este miércoles 16 de septiembre, el Metro de la Ciudad de México operará con horario de día festivo, es decir, contará con servicio de 07:00 a 24:00 horas, informó el Sistema de Transporte Colectivo (STC).

La modificación corresponde a la conmemoración del 216 aniversario del inicio de la Independencia de México, por lo que los usuarios deberán tomar en cuenta el horario especial para programar sus traslados durante la jornada.

Además, al tratarse de un día feriado, el Metro permitirá el ingreso de bicicletas a las estaciones de la Red, como parte de las disposiciones aplicables durante los días festivos.

Metro CDMX Aviso

Línea 12 mantendrá servicio parcial

El horario especial coincidirá con los trabajos de mantenimiento que se realizan en la Línea 12, donde se lleva a cabo la sustitución de un aparato de vía. Por esta intervención, del 12 al 16 de septiembre los trenes operarán únicamente en el tramo de Mixcoac a San Andrés Tomatlán, en ambos sentidos. Las estaciones ubicadas entre Tláhuac y Lomas Estrella permanecerán cerradas, por lo que no habrá circulación de trenes en ese tramo durante este miércoles.

Para facilitar los traslados de quienes utilizan esa parte de la Línea 12, la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) ofrece un servicio alterno desde Tláhuac hacia San Andrés Tomatlán, Culhuacán y Atlalilco, con su respectivo circuito de retorno. El servicio de RTP también funcionará con horario de día festivo, de 07:00 a 24:00 horas, durante el 16 de septiembre.

La sustitución del aparato de vía forma parte de los trabajos preventivos y correctivos que el Metro realiza en la Línea 12 para mantener las condiciones de operación de sus instalaciones.

El jueves 17 de septiembre, la Línea 12 retomará su operación completa entre Tláhuac y Mixcoac, de acuerdo con lo previsto por el organismo.