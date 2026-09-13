Restauran estatua de Juan Ruiz de Alarcón y Mendoza en la San Rafael

Escultura Estatua "Juan Ruiz de Alarcón y Mendoza". (Alcaldía Cuauhtémoc)

La alcaldía Cuauhtémoc informó que se llevarán a cabo trabajos de restauración en la estatua “Juan Ruiz de Alarcón y Mendoza”, obra del artista Andrés Peraza Ojeda, que se encontraba en el Parque Juan Ruiz de Alarcón, en la colonia San Rafael.

La intervención es realizada por el escultor Miguel Peraza Menéndez --- hijo del autor de la obra --- como homenaje a su padre y se lleva a cabo con los cuidados necesarios para preservar la pieza.

De acuerdo con registros que obran en los archivos de la Dirección General de Cultura y Educación, la obra fue retirada desde enero de 2024, luego de presentar desprendimiento de su base. En ese sentido, la administración pasada de la alcaldía Cuauhtémoc almacenó la pieza en una de las bodegas de la demarcación.

Por lo tanto, el Gobierno de la demarcación subrayó que la Dirección General de Cultura y Educación trabaja de manera coordinada con artistas y especialistas para la conservación del patrimonio cultural de la demarcación.

Por lo tanto, informaron, la colocación de la escultura “Juan Ruiz de Alarcón y Mendoza” está prevista para finales del mes de octubre.