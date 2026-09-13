Continúa Fase 1 de contingencia; aplican restricciones vehiculares

Contingencia ambiental en CDMX (Moisés Pablo Nava/Cuartoscuro)

Este domingo 13 de septiembre, las restricciones a la circulación estarán vigentes de las 5:00 a las 22:00 horas para distintos vehículos, mientras que las autoridades emitirán un nuevo boletín a las 15:00 horas sobre la evolución de la contingencia.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que continúa la Fase I de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), por lo que se mantienen las medidas destinadas a disminuir la exposición de la población al aire contaminado y reducir las emisiones de contaminantes.

De acuerdo con el Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México, un sistema de alta presión continúa influyendo sobre los estados del centro del país. Esta condición provocará estabilidad atmosférica moderada y nubosidad limitada hasta la mitad de la tarde, además de vientos débiles y temperaturas máximas cercanas a los 26 grados Celsius.

Estas condiciones meteorológicas favorecerán que los contaminantes permanezcan en la atmósfera durante el día y propiciarán la formación de ozono, por lo que se espera que la calidad del aire en la región se mantenga entre Mala y Muy Mala.

Recomendaciones para la población

Ante la continuidad de la contingencia, las autoridades pidieron a la población mantenerse informada sobre la calidad del aire y atender las recomendaciones de salud, principalmente durante el periodo de mayor contaminación, entre las 13:00 y las 19:00 horas.

Durante ese horario se recomienda evitar actividades cívicas, culturales, recreativas y ejercicio al aire libre. También deberán suspenderse las actividades al aire libre organizadas por instituciones públicas o privadas, mientras que los eventos deportivos, culturales y espectáculos masivos programados para ese periodo se recomienda posponerlos.

Las medidas tienen especial relevancia para infantes, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades respiratorias y cardiovasculares. También se recomienda no fumar, particularmente en espacios cerrados.

La población puede consultar la calidad del aire mediante la aplicación “Aire”, el sitio aire.cdmx.gob.mx, la cuenta de X @Aire_CDMX o el teléfono 5552789931, extensión 1.

Reducción de emisiones

Entre las recomendaciones para disminuir la generación de contaminantes se encuentra facilitar y continuar con el trabajo a distancia, así como realizar compras y trámites en línea para reducir los viajes.

También se pide evitar el uso de aromatizantes, aerosoles, pinturas, impermeabilizantes y otros productos que contengan solventes. En el caso de la gasolina, se recomienda recargar después de las 18:00 horas y antes de las 10:00 horas, además de no cargar más combustible una vez que se libere el seguro de la pistola de llenado.

En los hogares también se plantea revisar y reparar fugas en las instalaciones de gas doméstico y reducir el consumo de combustibles. Para ello, se recomienda limitar el tiempo de ducha a un máximo de cinco minutos y utilizar recipientes con tapa al cocinar.

Restricciones vehiculares

Este domingo 13 de septiembre deberán suspender su circulación entre las 5:00 y las 22:00 horas los vehículos particulares con holograma de verificación 2, así como aquellos con holograma 1 cuya terminación de placa sea 1, 3, 5, 7 o 9.

La medida también contempla a los vehículos particulares con holograma 0 y 00, engomado rosa y terminación de placa 7 u 8. Las unidades que no porten holograma de verificación, entre ellas vehículos antiguos, de demostración o traslado, nuevos, con permisos de circulación, pase turístico, placas foráneas o placas formadas por letras, tendrán la misma restricción correspondiente a los vehículos con holograma 2.

Asimismo, se restringirá la circulación del 50 por ciento de las unidades de reparto de gas LP a tanques estacionarios que no cuenten con válvula de desconexión seca y cuya terminación de matrícula sea NON.

Los vehículos de carga local o federal deberán dejar de circular entre las 6:00 y las 10:00 horas, salvo aquellos que formen parte del Programa de Autorregulación de la CDMX o del Estado de México.

Para los taxis con holograma 00, 0, 1 o 2 que tengan que dejar de circular conforme a las restricciones señaladas, la limitación será de las 10:00 a las 22:00 horas.

Vehículos exentos

Entre los vehículos que podrán circular se encuentran los eléctricos e híbridos, así como aquellos que cuenten con matrícula ecológica u holograma tipo exento.

También podrán hacerlo los vehículos de uso particular con holograma 0 o 00 vigente, sin importar la entidad donde estén matriculados, siempre que tengan engomado distinto al color rosa y una terminación de placa diferente a 7 u 8.

Se mantienen exentos los vehículos particulares utilizados en circunstancias manifiestas y urgentes para atender una emergencia médica. Los taxis podrán circular de las 5:00 a las 10:00 horas durante los días en que tengan restricción por el Programa Hoy No Circula, independientemente del holograma que porten, con el propósito de apoyar la movilidad de la población.

También están contemplados los vehículos de servicios urbanos destinados a emergencias, atención médica, salud, seguridad pública, bomberos, rescate, protección civil, vigilancia ambiental y abastecimiento de agua.

La lista incluye además transporte escolar y de personal que cumpla con las especificaciones de verificación vigentes y tenga el holograma y autorización correspondientes; vehículos para cortejos fúnebres y servicios funerarios; unidades para personas con discapacidad que cuenten con los permisos, hologramas o placas correspondientes, y transporte de residuos y materiales peligrosos autorizado, con excepción de los vehículos que transporten gasolina, diésel o gas LP.

También podrán circular los vehículos de transporte público de pasajeros y turismo, como vagonetas, microbuses y autobuses, con placa federal o local, siempre que cumplan con las disposiciones de verificación vigentes. La exención contempla igualmente unidades que transporten mercancías o productos perecederos con sistemas de refrigeración y revolvedoras de concreto.

Las motocicletas están exentas de las restricciones de la Fase I.

Seguimiento de la contingencia

La CAMe, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y las autoridades ambientales de la Ciudad de México y del Estado de México continuarán vigilando la calidad del aire y las condiciones meteorológicas en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Las autoridades informarán sobre la evolución de la contingencia mediante un boletín que será emitido este domingo a las 15:00 horas.