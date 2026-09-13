Suspenden contingencia ambiental en la ZMVM

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que se suspendió la contingencia ambiental atmosférica por ozono y sus medidas a partir de las 15:00 horas.
Esto debido a que el Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México informa que permanece una estabilidad atmosférica moderada y la nubosidad se observa más desarrollada que el pasado 12 de septiembre, por lo que el viento comienza a incrementarse con componente del norte.
Además, las concentraciones de ozono que alcanzaron valores de mala calidad del aire en algunas estaciones de monitoreo al norte y sur del Valle de México manifiestan una disminución, como resultado de las condiciones de ventilación y nubosidad señaladas y, según la CAMe, se espera que la tendencia se mantenga las siguientes horas, por lo que se estiman que las concentraciones de ozono no se incrementarán.