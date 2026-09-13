Suspenden contingencia ambiental en la ZMVM

Ángel de la Independencia (Cuartoscuro) Ángel de la Independencia (Cuartoscuro) (La Crónica de Hoy)

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que se suspendió la contingencia ambiental atmosférica por ozono y sus medidas a partir de las 15:00 horas.

Esto debido a que el Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México informa que permanece una estabilidad atmosférica moderada y la nubosidad se observa más desarrollada que el pasado 12 de septiembre, por lo que el viento comienza a incrementarse con componente del norte.

Además, las concentraciones de ozono que alcanzaron valores de mala calidad del aire en algunas estaciones de monitoreo al norte y sur del Valle de México manifiestan una disminución, como resultado de las condiciones de ventilación y nubosidad señaladas y, según la CAMe, se espera que la tendencia se mantenga las siguientes horas, por lo que se estiman que las concentraciones de ozono no se incrementarán.