Estado de México imparte sentencias de hasta 70 años a exfuncionarios corruptos

Como parte de un trabajo de combate a la corrupción e impunidad en el Estado de México se lleva a cabo la “Operación Enjambre” una estrategia de justicia y seguridad. De acuerdo con informes de la Fiscalía General de Justicia estatal (FGJEM), a la fecha, se han obtenido 19 sentencias de condena contra 18 personas consideradas como principales objetivos, siendo la máxima de ellas de 70 años de prisión.

Esta estrategia tiene como objetivo desarticular nexos, complicidades y redes criminales infiltradas en el servicio público.

Desde su implementación, hasta la fecha se han ejecutado sentencias en contra de exfuncionarios de Seguridad Pública de municipios como Santo Tomás, Naucalpan, Nicolás Romero, Tlatlaya, Coatepec Harinas y Acambay.

Destaca el caso de la expresidenta municipal de Amanalco, María Elena Martínez Robles, quien obtuvo 70 años de prisión por el delito de homicidio calificado.

Han sido detenidas 60 personas de los municipios de Aculco, Acambay, Atlacomulco, Nicolás Romero, Jilotzingo, Naucalpan, Coacalco, Ecatepec, Chicoloapan, Ixtapaluca, San José del Rincón, Amanalco, Santo Tomás, Coatepec Harinas, Texcaltitlán, Tejupilco, Almoloya de Alquisiras, Tonatico y Tlatlaya.

El Gobierno de Delfina Gómez continúa firme en el seguimiento de denuncias, investigación, ejecución de órdenes de aprehensión y sentencias en contra de funcionarios y exfuncionarios coludidos con organizaciones criminales.