Detienen al “Bebelín” de la Anti Unión Tepito en Iztacalco

Detenido Eduardo Sánchez Aceleró "El Bebelín". (SSC)

Fue detenido Eduardo Sánchez Acevedo de 34 años de edad, alias “El Bebelín”, quien forma parte del grupo delictivo “La Anti Unión Tepito”, en la colonia Granjas México, en la alcaldía Iztacalco.

Este sujeto se dedica al narcomenudeo y el homicidio de integrantes del grupo antagónico “La Unión Tepito”.

Los agentes acudieron a la avenida Azúcar y la calle Centeno, ya que un grupo de personas consumían bebidas alcohólicas al exterior de una unidad habitacional.

Al llegar, una mujer solicitó su apoyo y denunció que uno de los sujetos, “El Bebelín”, amenazaba a los vecinos cada que escandalizaba en el sitio, y les decía pertenecer a un grupo delictivo para amedrentarlos.

Rápidamente los oficiales detuvieron al “Bebelín” y le realizaron una revisión de seguridad, tras la cual le hallaron un arma de fuego con dos cartuchos útiles, 10 envoltorios con cocaína en polvo y una bolsa con crystal.