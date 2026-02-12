Dictan prisión preventiva a agresor del perrito “Lobito” en Naucalpan

Detenido Anthony Fran "N". (FGJEM)

Una jueza dictó prisión preventiva contra Anthony Fran “N”, sujeto que arrojó al perrito “Lobito” en unas escaleras en el municipio de Naucalpan de Juárez.

De acuerdo con las investigaciones y videos difundidos en redes sociales y medios de comunicación, que Anthony Fran “N” lanzó por unas escaleras de aproximadamente 10 metros de altura, al canino “Lobito”, en la colonia San Lorenzo Totolinga.

Al continuar con las indagatorias, el pasado 21 de enero, cuando “Lobito” se encontraba al exterior de un domicilio ubicado en la calle Santa Úrsula, al lugar arribó otro canino color blanco, raza pitbull, Y comenzaron a pelear.

En ese momento, Anthony Fran “N”, dueño del pitbull, comenzó a patear “Lobito”. Después, lo cargó y lanzó de unas escaleras con una altura cercana a los 10 metros, lo que provocó que sufriera diversas heridas, como fractura de cadera.

Estos hechos fueron videograbados y ampliamente difundidos en redes sociales y medios de comunicación.

Por lo tanto, la Fiscalía mexiquense abrió una investigación contra Anthony Fran “N” por el delito de maltrato animal y encarcelado en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla de Baz, Estado de México.

En la audiencia inicial, la jueza le impuso la medida cautelar de prisión preventiva y será el 14 de febrero cuando se continuará su proceso para determinar su situación jurídica.

Anthony Fran “N” habría promovido un amparo para evitar su detención, sin embargo, su defensa no lo presentó en la audiencia, por lo que llevará su proceso penal recluido.

De acuerdo con vecinos de la zona donde ocurrió el crimen, este sujeto tendría antecedentes delictivos, además de que habría tenido conflictos anteriormente.

Dada la indignación y a manera de homenaje, el municipio de Naucalpan cambió el nombre del callejón donde fue agredido el animal, de Cerrada Santa Úrsula a “Callejón de Lobito”, con la finalidad de honrar el valor y la resiliencia del perrito para salir adelante de la violencia que sufrió.

Ahí se colocó una placa en honor a “Lobito”, se iluminó el camino, se pintaron los escalones de colores y algunas huellas, con mensajes de apoyo al can, como: “por Lobito, que cada huella cuente, trata con amor”.