¿Habrá Doble Hoy no Circula este viernes 13 de febrero? Autos que descansan en Edomex y CDMX

Doble Hoy No Circula viernes Este 13 de febrero el programa Hoy No Circula sufre modificaciones por Contingencia Ambiental (Crónica Digital)

La Comisión Ambiental de la Megalópolis declaró la Fase I de contingencia ambiental por ozono tras registrarse niveles elevados de contaminación, lo que confirma la aplicación del Doble Hoy no Circula para este viernes 13 de febrero en CDMX y Edomex.

La decisión se tomó después de que se detectara una concentración máxima de 155 partes por billón de ozono en la estación Centro de Ciencias de la Atmósfera, ubicada en la alcaldía Coyoacán.

El registro superó los límites establecidos en los programas ambientales vigentes y obligó a implementar acciones inmediatas para reducir la exposición de la población al aire contaminado y disminuir la emisión de sustancias precursoras.

Contingencia Ambiental ¿Qué autos no circulan este viernes?

Como parte de la Fase I de contingencia, este viernes 13 de febrero se suspende la circulación vehicular entre las 5 de la mañana y las 22 horas para diversos automóviles en la capital del país y municipios conurbados del Estado de México.

La restricción aplica a los vehículos particulares con holograma 2, así como a unidades con holograma 1 cuya terminación de placa corresponda a los números 1, 3, 5, 7, 9 y 0.

La medida también alcanza a los automóviles con holograma 0 y 00 que cuenten con engomado azul y placas terminadas en 9 o 0, además de unidades sin holograma de verificación, vehículos foráneos o con pase turístico.

El objetivo consiste en reducir la cantidad de automotores en circulación para disminuir las emisiones contaminantes en un momento crítico para la calidad del aire.

Las restricciones se extienden a otros sectores del transporte.

Las unidades de reparto de gas LP que no cuenten con válvula de desconexión seca deberán reducir su circulación a la mitad, mientras que los vehículos de carga local y federal enfrentarán limitaciones en horarios matutinos.

En el caso del servicio de taxis, la suspensión de circulación se aplicará entre las 10 y las 22 horas conforme al calendario establecido.

Qué vehículos pueden circular pese a la contingencia ambiental

Las disposiciones contemplan excepciones para actividades consideradas esenciales o para tecnologías de bajas emisiones. Permanecen exentos los vehículos eléctricos e híbridos, las unidades de emergencia, el transporte escolar autorizado, los vehículos que trasladan a personas con discapacidad, las motocicletas y los servicios urbanos indispensables para el funcionamiento de la ciudad.

Junto con las restricciones vehiculares, las autoridades emitieron recomendaciones para proteger la salud de la población. Se aconseja evitar la exposición prolongada al aire libre entre las 13 y las 19 horas, en especial en el caso de niñas, niños, personas adultas mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares.