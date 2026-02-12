Inician trabajos de reconstrucción en 40 kilómetros del camino La Marquesa-Tenango

Inician trabajos de reconstrucción a cerca de 40 kilómetros del camino La Marquesa-Tenango

La Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, dio el banderazo de inicio a los trabajos de reconstrucción de cerca de 40 kilómetros del camino que conecta el Parque Nacional Insurgente Miguel Hidalgo y Costilla (La Marquesa), entre los municipios de Ocoyoacac y Tenango del Valle, lo que beneficiará a más de 192 mil habitantes.

“Hoy los recursos del pueblo regresan al pueblo, dando respuesta a las peticiones y necesidades de nuestras comunidades. Esta obra beneficiará especialmente a las y los transportistas de la región y de las y los taxistas de Tianguistenco, quienes diariamente recorren esta vía para llevar el sustento a sus hogares”, señaló la Gobernadora.

Esta intervención forma parte de las acciones del “2026, El Año de las Obras en el Edomex” y busca el mejoramiento integral de la superficie mediante fresado, colocación de mezcla asfáltica y señalamiento horizontal.

La carretera 202, kilómetro 34.4 (México-Toluca)-Tenango del Valle, conecta destinos turísticos clave como La Marquesa, Malinalco y Chalma, y su renovación permitirá la reducción del tiempo de traslado de una hora y media a solo 50 minutos para los 28 mil 872 vehículos que en promedio transitan diariamente por esta ruta.

“Este camino tiene un significado especial para miles de peregrinos y personas que se dirigen al Santuario de Chalma, el segundo más visitado de nuestro país. Significa llevar bienestar, cuidar vidas, impulsar el turismo y el desarrollo económico regional”, apuntó Delfina Gómez.

Este proyecto se suma a la inversión histórica que impulsa el Gobierno del Estado de México en infraestructura y conectividad, con el objetivo de elevar la calidad de vida de las familias mexiquenses.