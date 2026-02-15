Rehabilitan la calle Amatepec en Ecatepec con inversión de 10 mdp

Rehabilitan la calle Amatepec en Ecatepec con inversión de 10 millones de pesos

Rehabilitan la calle Amatepec en Ecatepec con inversión de 10 millones de pesos

El gobierno municipal de Ecatepec rehabilitó la calle Amatepec, ubicada en las colonias Almarcigo Norte y Sur, con una inversión de 10 millones de pesos, luego de que la vialidad permaneciera más de tres décadas sin intervención, de acuerdo con autoridades locales.

Los trabajos se realizaron con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISMUN) e incluyeron la pavimentación de 556 metros lineales, equivalentes a 4 mil 345 metros cuadrados de concreto hidráulico.

Además, se construyeron banquetas y guarniciones, se colocaron reductores de velocidad y señalamiento horizontal, y se efectuaron obras complementarias como instalación de tomas domiciliarias, reparación de descargas sanitarias, renivelación de pozos de visita y colocación de brocales.

Autoridades municipales informaron que la rehabilitación forma parte de un plan de movilidad y mejoramiento urbano enfocado en atender zonas con rezago en infraestructura. El esquema prioriza intervenciones en colonias periféricas antes de avanzar hacia áreas más céntricas.

La presidenta municipal, Azucena Cisneros, señaló que el objetivo es reducir el rezago acumulado en diversas comunidades y fortalecer la infraestructura básica del municipio. Añadió que actualmente el ayuntamiento cuenta con maquinaria propia para ejecutar trabajos de obra pública, limpieza y prevención de riesgos.

Por su parte, el director general de Obras Públicas, Carlos Ramírez Brassetti, explicó que la intervención en Amatepec responde a una estrategia integral que busca mejorar las condiciones para peatones y transporte público, además de reforzar servicios como drenaje, iluminación y seguridad.

La rehabilitación se complementa con acciones de limpieza en barrancas y la construcción de una presa de gavión para mitigar afectaciones por escurrimientos pluviales en viviendas cercanas, según informó el gobierno municipal.

Autoridades locales señalaron que durante este año continuará un programa intensivo de obras públicas con el propósito de mejorar la movilidad y las condiciones urbanas en distintas colonias de Ecatepec.