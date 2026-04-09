Tarjeta de Movilidad especial por el Mundial 2026: cuándo sale y cómo comprar el artículo de colección

La Ciudad de México alista una edición especial de la Tarjeta de Movilidad Integrada con motivo de la Copa del Mundo 2026, la cual no solo servirá para usar el transporte público, sino que también se convertirá en un objeto de colección para aficionados.

Autoridades capitalinas confirmaron que esta tarjeta tendrá un diseño inspirado en la identidad de la ciudad y en el ambiente mundialista, con elementos como el Ángel de la Independencia, transporte público y símbolos culturales.

¿Cuándo sale la tarjeta del Mundial 2026?

Hasta ahora, no existe una fecha exacta de lanzamiento. Sin embargo, autoridades adelantaron que estará disponible antes del inicio del Mundial 2026, aunque el diseño final aún podría tener ajustes.

¿Cómo comprar la tarjeta conmemorativa?

La Tarjeta de Movilidad especial se podrá adquirir de la misma forma que la versión normal:

En taquillas del Metro

En máquinas de recarga de Metrobús, Cablebús y otros sistemas

En distintos puntos de la red de transporte público

Esto facilitará que tanto habitantes como turistas puedan conseguirla sin complicaciones.

¿Cuánto costará?

El precio no cambiaría respecto a la tarjeta tradicional:

15 PESOS

Además, habrá una versión digital en la App CDMX, que podrá activarse con un costo de 15 pesos.

¿Para qué sirve la tarjeta?

La Tarjeta de Movilidad Integrada funciona como medio de pago electrónico para distintos transportes de la ciudad, como:

Metro

Metrobús

Cablebús

Trolebús

RTP

Tren Ligero

Su objetivo es facilitar los traslados de millones de usuarios y visitantes durante el Mundial.

Un recuerdo del Mundial 2026

Además de su utilidad, esta edición especial apunta a convertirse en un souvenir del evento, ya que estará ligada a uno de los torneos más importantes que ha albergado México.