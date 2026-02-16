Alertan por fraudes digitales a usuarios de Apple Pay

Fraude El crecimiento de los pagos digitales ha transformado la forma en que las personas realizan transacciones financieras.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) alertó por el incremento de fraudes digitales dirigidos a los usuarios de “Apple Pay”, los cuales aprovechan la confianza en la tecnología y la inmediatez de los pagos electrónicos, para obtener información financiera y realizar cargos no autorizados.

Entre las modalidades detectadas se encuentra la suplantación de identidad, en la que los ciberdelincuentes se hacen pasar por “Apple”, instituciones bancarias o comercios reconocidos a través de correos electrónicos, mensajes SMS o llamadas telefónicas, en estos mensajes alertan sobre supuestos cargos irregulares, bloqueos de cuenta o problemas de seguridad, solicitando a las víctimas “verificar” su información personal o financiera.

“Apple Pay”, una de las plataformas de pago más utilizadas a nivel mundial, se ha convertido en un objetivo frecuente de ataques que buscan engañar a los usuarios mediante diversas técnicas fraudulentas.

Otra modalidad común es el “phishing” mediante enlaces falsos que redirigen a páginas casi idénticas a las oficiales, donde los usuarios ingresan datos de su Apple ID, códigos de verificación o información bancaria, asimismo, se han identificado fraudes relacionados con aplicaciones falsas, promociones engañosas y el uso de redes Wi-Fi públicas comprometidas, desde donde se interceptan datos de pago.

Un ejemplo de este tipo de fraude ocurre cuando un usuario recibe un mensaje que aparenta ser de su banco, informándole sobre una compra sospechosa realizada con “Apple Pay” e incluyendo un enlace para “cancelar la transacción”, al ingresar al sitio falso, la víctima introduce su “Apple ID” y el código de verificación recibido, lo que permite a los delincuentes tomar control de la cuenta y realizar cargos no autorizados en cuestión de minutos.

Ante este panorama, la Policía Cibernética de la SSC emite las siguientes recomendaciones para prevenir fraudes dirigidos a usuarios de “Apple Pay”: