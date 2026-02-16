Morena busca reconocer actividad agrícola y ganadera en planes de estudio

Trabajo de agricultores

El grupo parlamentario de Morena, en el Congreso local, busca reconocer a la actividad agrícola y ganadera en los planes de estudios, debido a su impacto positivo en la salud, la economía y la preservación ambiental de la capital del país.

De acuerdo con los últimos datos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, en la Ciudad de México, 71 mil personas se dedican a labores del campo, principalmente en zonas rurales como la alcaldía Tlalpan, Xochimilco, Milpa Alta y Tláhuac, mientras que el sector agrícola representa cerca del 1.5 por ciento de la población económicamente activa en la capital.

El diputado promovente, Luis Alberto Chávez, informó que en la capital cuenta con cerca de 17 mil 142 hectáreas de superficie agrícola activa y que el rendimiento agrícola estimado en 2024 fue de alrededor de 93 mil 373 pesos por hectárea cosechada, según el Censo Agropecuario del INEGI.

Chávez García expuso que dicha situación refleja la necesidad de sensibilizar a la niñez y la juventud sobre el origen de los alimentos, las prácticas de cultivo y la importancia de cuidar los recursos naturales. Por ello la importancia de que este tema forme parte de la enseñanza en las escuelas.

“Resulta indispensable integrar en los planes de estudio el valor del territorio; la producción agrícola; la biodiversidad; el manejo sustentable del suelo, y el respeto por la naturaleza”, dijo.

Chávez señaló que sólo así las y los estudiantes comprenderán que la ciudad no es únicamente un espacio urbano, sino también una metrópoli con raíces vivas en su campo, en sus tradiciones, y en la labor de miles de personas que cultivan y conservan la tierra al sur de la capital.

“Al sembrar conciencia, formación técnica y vocación profesional en las nuevas generaciones, fortalecemos el campo mexicano; honramos la historia que sostiene, y garantizaremos un futuro alimentario más justo para todas y todos”, aseguró.