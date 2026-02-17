Congreso pide al GCDMX garantizar economía circular y sostenible durante el Mundial

Se busca que la Ciudad de México se posicione como un referente internacional en la organización de eventos masivos responsables, protegiendo el derecho constitucional a un medio ambiente sano.

El Congreso de la Ciudad de México exhortó a las autoridades capitalinas para garantizar que las celebraciones mundialistas se realicen bajo un enfoque estricto de economía circular y sostenibilidad, con el fin de evitar impactos negativos en el entorno urbano.

El diputado promovente del punto de acuerdo, Pablo Trejo, del PRD, recordó que la capital será sede de cinco encuentros y protagonizará el partido inaugural del evento. Ante este escenario, subrayó la importancia de pasar de ser una “ciudad espectadora” a una que viva el Mundial desde todos sus territorios.

Detalló que el evento atraerá a millones de visitantes, pero aseguró que, representa un reto mayúsculo en la gestión de residuos sólidos. Por ello, hizo un llamado a la planeación estratégica anticipada para evitar impactos negativos en el entorno urbano.

“El Mundial de 2026 debe ser recordado no sólo por los goles en la cancha, sino por ser el ejemplo de cómo una metrópoli global puede celebrar en grande sin hipotecar su futuro ambiental”, afirmó el diputado.

Trejo destacó que con su iniciativa, se busca que la Ciudad de México se posicione como un referente internacional en la organización de eventos masivos responsables, protegiendo el derecho constitucional a un medio ambiente sano.

El legislador comentó que la capital cuenta con bases sólidas en economía circular, lo que representa un marco legal robusto para enfrentar el compromiso.

Entre ellas, destacó el programa “Basura Cero” implementado en 2019, la Ley de Economía Circular de la CDMX (2023); la reciente Ley General de Economía Circular de enero de 2026. Además de la estrategia vigente “Transforma tu ciudad: cada residuo en su lugar”, que obliga a la separación de residuos desde el origen.

El punto de acuerdo aprobado solicita formalmente a la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) y a la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), en coordinación con las 16 alcaldías, impulsar acciones que aseguren que tanto el “FIFA FEST” como los festivales en las demarcaciones operen bajo el esquema de “cero residuos”.

Para finalizar, el legislador comentó que, “es momento de demostrar que, en esta ciudad, la pasión por el deporte y el respeto por el planeta juegan en el mismo equipo”.