Firman alianza alcaldía Cuauhtémoc y CANIETI para retirar cableado en desuso

Firma El acuerdo permitirá que ambas partes trabajen con rutas y zonas prioritarias previamente identificadas en las 33 colonias de la demarcación. (Alcaldía Cuauhtémoc)

La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega encabezó la firma de un convenio de colaboración entre la alcaldía Cuauhtémoc y la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CANIETI), para avanzar en el ordenamiento del cableado de telecomunicaciones que se encuentra en desuso y que afecta la imagen urbana o puede representar un riesgo en el espacio público.

El acuerdo permitirá que ambas partes trabajen con rutas y zonas prioritarias previamente identificadas en las 33 colonias de la demarcación. Entre las acciones previstas está el retiro de cableado que ya no presta servicio, así como el reacomodo y corrección de altura de aquellos cables que continúan en funcionamiento.

También se contempla atender las catenarias y, cuando sea necesario y conforme a la normatividad, realizar la poda de ramas que interfieran con la infraestructura de telecomunicaciones. La alcaldía coordinará y dará seguimiento a los trabajos, además de brindar acompañamiento de seguridad a las cuadrillas que participen en las intervenciones.

Acompañada por Alfredo Pacheco Vásquez, director general y vicepresidente ejecutivo de CANIETI, Rojo de la Vega destacó que esta alianza no parte de cero. Desde hace varios meses, la Alcaldía trabaja con integrantes de la cámara a través de las jornadas “Descabléale”, que hasta ahora han permitido retirar más de tres mil 100 metros de cableado en desuso en distintas colonias.

“Una acción que parece pequeña, retirar un cable, pero multiplicada por cientos y miles de cables puede hacer toda la diferencia aquí en Cuauhtémoc”, señaló la alcaldesa desde la Sala de Cabildos, en presencia de representantes de Cirion Technologies, Megacable, Totalplay, AT&T e izzi.

CANIETI tiene presencia a nivel nacional y agrupa a más de mil empresas de la industria electrónica, de telecomunicaciones y tecnologías de la información, más del 80 por ciento de ellas pequeñas y medianas empresas.

Para la alcaldesa, el convenio permitirá llevar a una siguiente etapa el trabajo que ya se realiza en las calles, con una coordinación que facilite identificar los puntos que requieren mayor atención y avanzar de manera ordenada en el retiro del cableado que ya no tiene utilidad.

“Los gobiernos no podemos solos. Necesitamos darnos la mano de las cámaras, de las empresas, de las vecinas y vecinos, de organizaciones de la sociedad civil para así tener excelentes resultados”, afirmó.

La alcaldesa señaló que el retiro de cableado forma parte de las acciones de prevención situacional que impulsa su administración para mejorar el entorno urbano. Explicó que una calle limpia, ordenada, iluminada y con infraestructura en mejores condiciones contribuye a que las personas se sientan más seguras y puedan apropiarse nuevamente de los espacios públicos.

En ese sentido, destacó que estas acciones se suman a otras intervenciones que realiza la alcaldía para mantener en mejores condiciones las calles de Cuauhtémoc y atender las necesidades de quienes viven y transitan diariamente por sus 33 colonias.

“Este convenio nos va a permitir cambiar vidas, hacer una alcaldía mucho más ordenada, mucho más segura, limpia y con una mucho mejor imagen urbana”, concluyó.