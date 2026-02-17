Iztacalco intensifica operativos y patrullajes para reforzar la seguridad

La alcaldía Iztacalco reforzó sus acciones de seguridad con operativos permanentes, recorridos pie-tierra y patrullajes con perifoneo en distintas colonias de la demarcación.

De acuerdo con información oficial, desde el 1 de enero se han efectuado más de 6 mil 500 recorridos preventivos con perifoneo durante el día. En horario nocturno, los patrullajes se realizan de manera estratégica a las 21:00, 02:00 y 04:30 horas, aunque los horarios pueden modificarse conforme a las solicitudes vecinales y los momentos de mayor demanda.

Como parte de la estrategia de proximidad social, también se han llevado a cabo 14 mil 500 visitas casa por casa y 6 mil 200 visitas a negocios y comercios, con el propósito de fortalecer la comunicación directa con la ciudadanía y atender reportes e inquietudes.

Las acciones derivaron en 86 remisiones al Juzgado Cívico por tirar basura en la vía pública y 20 remisiones al Ministerio Público por la probable comisión de diversos delitos.

En los operativos participan 80 elementos de la Policía Auxiliar de la demarcación y 40 policías de sector, distribuidos en los sectores Iztaccíhuatl, Tlacotal y Pantitlán.