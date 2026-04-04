Hoy No Circula sabatino CDMX: qué autos descansan este sábado 4 de abril de 2026 y quiénes sí pueden circular

Si este sábado planeabas salir en coche para disfrutar la ciudad, lo mejor será revisar el programa Hoy No Circula Sabatino CDMX, el cual viene con reglas particulares por las que las autoridades no perdonarán descuidos.

Para el sábado 4 de abril de 2026, las restricciones aplican para:

Holograma 1: Terminación IMPAR (1,3,5,7,9)

Holograma 2: Todas las terminaciones

Todas las terminaciones Placas foráneas: Todas las terminaciones

Esto se debe al protocolo del tercer sábado del mes, cuando los autos con placas impares y holograma 1 deben quedarse en casa.

El horario no cambia: la restricción aplica de 5:00 am a 10:00 pm en toda la Zona Metropolitana del Valle de México.

Qué autos SÍ circulan este sábado en CDMX y Edomex

Hay vehículos que tienen luz verde para pasear sin problema.

Autos con holograma 00 y 0

Holograma 1 con terminación par (0, 2, 4, 6, 8)

(0, 2, 4, 6, 8) Autos eléctricos e híbridos

Motocicletas

Vehículos con pase turístico vigente

Autos conducidos por personas con discapacidad

Si tu coche es relativamente nuevo o amigable con el medioambiente, el Sábado de Gloria podrás circular sin problemas.

Cómo funciona el Hoy No Circula sabatino y por qué cambia cada semana

El sábado no sigue la misma lógica que entre semana. Aquí entra en juego una especie de calendario rotativo:

La lógica detrás del programa

Primer y tercer sábado: descansan placas impares

descansan placas Segundo y cuarto sábado: descansan placas pares

descansan placas Quinto sábado (cuando existe): solo descansan holograma 2 y foráneos

Este sistema busca reducir emisiones contaminantes distribuyendo las restricciones sin saturar el transporte en un solo día.

Multa por no respetar el Hoy No Circula

Ignorar el programa puede salir caro. Muy caro.

De cuánto es la sanción