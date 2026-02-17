Tlalnepantla llama a completar esquemas de vacunación para prevenir enfermedades

El Gobierno de Tlalnepantla, en coordinación con el DIF municipal y el Instituto de Salud del Estado de México (ISEM), anunció la instalación de módulos de vacunación contra el sarampión en distintos puntos del municipio, con el objetivo de reforzar la protección de la población.

La jornada se llevará a cabo en dos fechas específicas. El martes 17 de febrero, el módulo estará instalado en el centro de salud “Dr. Jorge Jiménez Cantú”, ubicado en Avenida Acueducto s/n, código postal 54190, frente a la Escuela Primaria Emiliano Zapata.

Posteriormente, el miércoles 18 de febrero, la vacunación se realizará en Tlalnepantla Centro, en Avenida Hidalgo número 37, código postal 54000, frente a la Universidad Tres Culturas.

En ambos casos, el horario de atención será de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.

Las autoridades informaron que como requisito indispensable las personas interesadas deberán acudir con su CURP o cartilla de vacunación, a fin de verificar su esquema y aplicar la dosis correspondiente.

Asimismo, se recordó que el uso de cubrebocas es obligatorio durante la jornada de vacunación, como medida preventiva para proteger la salud de las y los asistentes.

El gobierno municipal destacó que la vacunación es una de las herramientas más efectivas para prevenir enfermedades y evitar complicaciones graves, por lo que invitó a madres y padres de familia a revisar las cartillas de sus hijas e hijos y acudir a los módulos si requieren completar su esquema.

Estas acciones forman parte de las estrategias de protección y cuidado que impulsa la administración municipal 2025-2027, con el propósito de mantener a la población sana y reducir riesgos de contagio.

Las autoridades reiteraron que la participación ciudadana es fundamental para fortalecer la salud pública y prevenir brotes, por lo que exhortaron a la comunidad a aprovechar esta jornada gratuita.

Finalmente, se subrayó que mantenerse vacunado no solo protege a quien recibe la dosis, sino también contribuye a la protección colectiva, especialmente de niñas, niños y personas vulnerables.