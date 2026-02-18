Detienen a Cari-Guante, presunto amigo de Sandra Cuevas El caso de Sergio "N" se suma a las personas detenidas que han sido vinculadas con la exalcaldesa de Cuauhtémoc. (Facebook: Sandra Cuevas - X: Carlos Jiménez)

Agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX) detuvieron a Sergio “N” este miércoles 18 de febrero.

El presunto amigo de la exalcaldesa de la alcaldía Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, fue trasladado a la Fiscalía de la Ciudad de México. El caso se suma a un número creciente de amigos de la empresaria y exfuncionaria, quien recientemente anunció un proyecto político para 2026.





¿Quién es Sergio “N”, el presunto amigo de Sandra Cuevas detenido por la SSC?

De acuerdo con Carlos Jiménez, Sergio “N” es señalado como presunto traficante y extorsionador, así como exinterno. Apodado como “Cari-Guante”, el detenido por agentes de seguridad capitalinos se relaciona con Sandra Cuevas durante una rodada en la que un joven presuntamente habría perdido la vida.

El hecho ocurre tras el reciente anuncio de Cuevas de un proyecto político para 2026, que se suma al Diamond Group, la marca de la exalcaldesa de Cuauhtémoc, que incluye restaurante, dulcería y tequila.





Recopilación de presuntos amigos de Sandra Cuevas detenidos

La detención de Alejandro “N”, vinculado a presuntos crímenes de extorsión y tráfico, se suma a las múltiples detenciones y procesos de personas relacionadas con Sandra Cuevas.

El 10 de septiembre de 2025, en Ecatepec, Estado de México, fue detenido Alejandro Gilmar Mendoza, alias “El Choko”, presunto líder de la organización llamada “La Chokiza”, bajo cargos que incluyen delincuencia organizada, extorsión, portación de armas, homicidio y despojo.

En redes sociales se difundieron imágenes donde la entonces alcaldesa de Cuauhtémoc aparecía con Alejandro Gilmar Mendoza, alias “El Choko”, en conciertos y actos públicos.

Al respecto, la exfuncionaria respondió: “Nunca voy a negar que tuve una relación que haya tenido, de cualquier tipo… yo no les pregunto sus antecedentes penales”, explicando que su relación fue “efímera”.

Por otra parte, el jueves 25 de septiembre de 2025 se realizó la detención de Óscar Giovanni Mata, alias “El Topo” o “El Renato”, señalado como presunto colaborador de La Unión Tepito.

De acuerdo con el reporte de C4, “El Topo” portaba tatuajes de la marca de SCDiamondGroup, la empresa de restaurantes y dulcerías de Sandra Cuevas.

Además, Giovanni Mata, alias “El Topo”, ocupó cargos como Director Territorial en varias colonias de la alcaldía Cuauhtémoc —Morelos, Ex Hipódromo, Felipe Pescador, Maza, Valle Gómez y Peralvillo— durante el periodo 2021-2024, bajo la administración de Sandra Cuevas, según información de El Proceso.