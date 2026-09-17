Aseguran en 9 meses mil 195 inmuebles que fueron invadidos en Edomex

Cateo Jueces han dictado 175 autos de vinculación a proceso en contra de posibles responsables por dichos delitos. (FGJEM)

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México e instituciones de seguridad federales han asegurado mil 195 inmuebles que presuntamente fueron invadidos, en el periodo del 1 de enero al 11 de septiembre del 2026.

Además, durante estos meses, en la Operación “Restitución”, la Fiscalía ha devuelto 867 predios a quienes legítimamente han acreditado su propiedad.

“Todos los días, al menos tres familias mexiquenses en promedio han podido recuperar su patrimonio”, comunicó la Fiscalía.

En acciones operativas realizadas del 1 al 11 de septiembre del 2026, la Fiscalía, Defensa, Guardia Nacional y Policía Municipal han realizado cateos e inspecciones en 79 municipios en donde se aseguraron mil 195 inmuebles, de los cuales, 855 son casa habitación, 324 predios y 16 locales comerciales.

Además, se cumplimentaron 35 órdenes de aprehensión, de las que 22 corresponden a objetivos prioritarios, ya que pertenecían a grupos delictivos con fachada de sindicatos relacionados con el delito de despojo y contra la propiedad que al amparo de un fin legítimo comenten extorsión, despojo y delitos contra la propiedad y posesión en sus diversas modalidades.

Entre los detenidos, se encuentra integrantes de “USON” (Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales), “Sindicato Nacional 25 de marzo”, “AMOS” (Alianza de Movimientos, Organizaciones y Sindicatos), “GOPEZ” (Gestión y Organización Popular Emiliano Zapata), “Los 300” y/o “Unión 300 A. C.”, “Los Mondragón”, “ACME” (Autotransportistas, Comerciantes y Anexas de México), “Los Julianes”, “Los Souverbielle”, “22 de octubre”, “Los Gastones”, “Nueva Generación” y/o “Los Reyes”, “Los Mayas” y “Fundación DELOS”.

también, jueces han dictado 175 autos de vinculación a proceso en contra de posibles responsables por dichos delitos.

En 2026, Operación Restitución se ha desplegado en 79 municipios: Acolman, Aculco, Almoloya de Juárez, Almoloya del Río, Amecameca, Atenco, Atizapán de Zaragoza, Atlacomulco, Atlautla, Calimaya, Capulhuac, Chalco, Chapultepec, Chiautla, Chicoloapan, Chiconcuac, Chimalhuacán, Coacalco, Cocotitlán, Coyotepec, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Huehuetoca, Huixquilucan, Ixtapaluca, Ixtlahuaca, Jilotepec, Jiquipilco, Jocotitlán, Joquicingo, La Paz, Lerma, Melchor Ocampo, Metepec, Mexicaltzingo, Morelos, Naucalpan, Nextlalpan, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Ocoyoacac, Otzolotepec, Ozumba, Rayón, San Antonio la Isla, San Felipe del Progreso, San José del Rincón, San Mateo Atenco, Soyaniquilpan, Tecámac, Temascalapa, Temascaltepec, Temoaya, Tenancingo, Tenango del Aire, Tenango del Valle, Teoloyucan, Tepetlaoxtoc, Tepetlixpa, Tepotzotlán, Texcalyacac, Texcoco, Tezoyuca, Tianguistenco, Timilpan, Tlalmanalco, Tlalnepantla, Toluca, Tultepec, Tultitlán, Valle de Bravo, Valle de Chalco, Villa Guerrero, Villa Victoria, Xalatlaco, Xonacatlán, Zinacantepec y Zumpango.

De abril de 2025, fecha en la que se puso en marcha esta Operación a través de la creación de la Unidad Especial para la Investigación de los Delitos de Despojo y Contra la Seguridad de la Propiedad y Posesión de Inmuebles en la Entidad, hasta el momento, suman dos mil 540 inmuebles asegurados en 88 municipios de la entidad.

Con respecto a los inmuebles asegurados como parte de Operación “Restitución”, la Fiscalía del Estado de México ya realizó la restitución de 2 mil 540 de éstos a quién, con base en determinación del Ministerio Público se acreditó con la legítima propiedad de los mismos.