GCDMX inaugura albergue público para animales, el más grande de México

Clara Brugada inaugura albergue público en la CDMX

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, inauguró el Centro Integral de Bienestar y Convivencia Animal, se trata de un albergue público para perros y gatos, el más grande del país y el segundo de America latina.

“Hoy la ciudad amplia las fronteras del cuidado con espacios producto de la inversión de los recursos públicos. Aquí cuidaremos de manera integral a nuestros compañeros animales garantizando los cinco dominios del bienestar animal”.

Detalló que el primer dominio es la alimentación sana con dietas adecuadas a sus necesidades individuales; el segundo, entornos saludables con espacios suficientes y de calidad; tercero, el cuidado de su salud con atención veterinaria oportuna; el cuarto, comportamiento con oportunidades para su convivencia y el quinto, el estado mental.

“Por primera vez tenemos un lugar público que será el inicio de otros más... el bienestar no puede terminar donde termina la especie humana, en una ciudad de cuidados tenemos la obligación de cuidar a los seres sintieses”, afirmó.

Detalló que la inversión para la construcción del lugar fue de 112 millones de pesos y podrá albergar a más de 600 animales; también habrá estancias para las personas que brinden los cuidados.

Brugada comentó que se crearon espacios para brindar cuidados especiales para los animales que tengan necesidades de salud y requieran tratamientos complejos o problemas de comportamiento.

“Este servicio de atención especial es crucial porque permite que tengamos las condiciones adecuadas para ayudar a salvar las situaciones criticas en las que se encuentran algunos animales... garantizamos la salud integral de los animales”.

La mandataria local hizo un llamado a las y los jovenes para hacer voluntariado en el Centro Integral de Bienestar y Convivencia Animal.

Para finalizar destacó que con la inauguración se da un paso adelante y se reconoce que la ciudad se comparte con otros seres vivos, cuyo bienestar es responsabilidad de la sociedad.

“Hay que pasar del abandono al cuidado, de la indiferencia a la responsabilidad, de considerar no ver a los animales como objetos sino verlos como seres sintieses, como lo manda la Constitución.

“La humanidad de una sociedad se mide por la ternura o la crueldad con la que tratamos a quienes no pueden defenderse. Cuanto más lejos llega nuestra capacidad de cuidar a los animalitos, más grande se vuelve nuestra humanidad”.

Brugada recordó que muy pronto se iniciarán las obras para la Utopía canina, a la que las y los ciudadanos podrán llevar a sus seres sintieses a recrearse.

Inauguran albergue para animales más grande de México

El titular de la Secretaría de Obras, Raúl Basulto, dio detalles sobre el proyecto construido en cinco hectáreas; que cuenta con 27 módulos que cuentan con 95 habitaciones en las que podrán estar seis o siete lomitos.

Además detalló que hay 10 estancias para aquellos perros que requieran estar solos. Aseguró que se trata de un albergue para más de 600 lomitos.

También cuenta con consultorio, quirófano, estética canina, zona de adiestramiento, espacios para recrearse, áreas verdes y una planta de tratamiento y composta.

Para finalizar celebró que se trata de un lugar autosustentable pues también se tratará el agua de lluvia.