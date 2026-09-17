Brugada acudirá al encuentro Urban 20 en Nueva York; presentará su modelo de Gobierno

Brugada presentará su modelo de Gobierno en Nueva York, durante el U20

La jefa de Gobierno de la capital, Clara Brugada, informó que solicitó licencia ante el Congreso de la Ciudad de México para acudir al encuentro Urban 20 (U20), que reúne a líderes locales de grande ciudades, donde estará participando.

“Hoy presente solicitud de permiso al Congreso de la ciudad para acudir a un encuentro, el Urban 20, uno de los principales espacios de discusión sobre ls ciudades y metrópolis, en las discusiones del G20 en Nueva York”, dijo.

La mandataria local detalló que recibió la invitación del alcalde de Nueva York, Zohran Kwame Mandan, y participará en el U20 el día domingo exponiendo su modelo de gobierno.

Detalló que abordará temas relacionados con la vivienda social, acciones frente al cambio climático, protección de comunidades migrantes, la crisis de los cuidados; así como la recuperación del espacio público, la política hídrica y medioambiental y un el modelo de gobierno que busca combatir las desigualdades territoriales.

“Vamos a compartir lo que hemos hecho, pero también a aprender de otras ciudades. Ese es el objetivo... Esta ciudad históricamente ha dado siempre buenas experiencias a nivel mundial y hay que compartir”.

“La Ciudad de Mexico tiene los pies en el territorio, pero su voz y su mirada siempre están abiertas al mundo”, concluyó.