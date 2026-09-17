Avala C5 98% de efectividad en altavoces para el simulacro nacional

C5 Estrategia integral de prevención y protección civil del Gobierno de la Ciudad de México. (C5CDMX)

El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) desplegará su infraestructura tecnológica durante el Segundo Simulacro Nacional 2026, el próximo sábado 19 de septiembre a las 12:00 horas.

Esto, en la estrategia integral de prevención y protección civil del Gobierno de la Ciudad de México.

El alertamiento sísmico —coordinado con el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (CIRES)— se difundirá a través de 28 mil 287 altavoces distribuidos en 14 mil 156 sitios de la capital, un sistema que ha demostrado una efectividad superior al 98 por ciento en los ejercicios preventivos del 18 de febrero y seis de mayo del 2026.

“Inmediatamente después del simulacro, en la Sala de Crisis del C5 se instala el Comité de Emergencias presidido por la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, y en el cual participamos el gabinete local e instancias federales, para el seguimiento de las acciones desplegadas en la Ciudad”, señaló Salvador Guerrero Chiprés coordinador General del C5.

Enfatizó que el simulacro en un día no escolar y con menor actividad laboral es una oportunidad de poner a prueba los protocolos familiares y personales, e invitó a la ciudadanía a participar de manera consciente y responsable.

“Como ya ha señalado la Jefa de Gobierno, los simulacros permiten poner a prueba la capacidad de respuesta institucional y ciudadana, así como medir el tiempo de reacción. Por ello, participar con seriedad representa un acto de alta responsabilidad cívica y memoria colectiva que fortalece la resiliencia”, sostuvo Guerrero Chiprés.

Recordó que en ejercicios anteriores el mayor número de reportes a la línea de emergencias 9-1-1 ha sido por fallas en el sonido de alertamiento, personas en crisis nerviosa o lesionadas por caída.