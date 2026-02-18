La Pasión de Iztapalapa recibe certificado de la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial

La Representación de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo en Iztapalapa recibió este martes el certificado oficial que la acredita como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por parte de la UNESCO, en una ceremonia encabezada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, y la alcaldesa Aleida Alavez.

Con esta entrega formal se concreta la inscripción aprobada en diciembre pasado por el Comité Intergubernamental para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial, que reconoció el valor histórico, social y comunitario de una tradición que se realiza de manera ininterrumpida desde 1843 en los Ocho Barrios de Iztapalapa.

Representantes del Comité Organizador de Semana Santa en Iztapalapa A.C. (COSSIAC) recibieron el documento que formaliza la declaratoria internacional.

En su mensaje, Brugada señaló que el reconocimiento “no depende del gobierno ni de instituciones burocráticas; le pertenece al pueblo”, y subrayó que la responsabilidad de las autoridades será acompañar y fortalecer la tradición sin alterar su carácter comunitario.

La mandataria recordó que la representación surgió como una promesa colectiva tras la epidemia de cólera de 1833 y destacó que, pese a los cambios históricos y urbanos, la organización vecinal ha mantenido viva la escenificación durante 183 años.

Compromisos de salvaguarda

El representante de la UNESCO en México, Andrés Morales, explicó que la inscripción no marca un punto de llegada, sino el inicio de una nueva etapa orientada a la protección del patrimonio vivo.

Indicó que el reconocimiento está acompañado de un plan de salvaguarda diseñado con participación de la comunidad, que contempla la preservación de archivos históricos, la documentación sistemática de la memoria de la tradición y acciones de difusión cultural y educativa.

También se prevén medidas para evitar la mercantilización excesiva y para promover la conservación de espacios emblemáticos como el Cerro de la Estrella, escenario central de la escenificación.

Destacó que se trata de la primera declaratoria de patrimonio inmaterial otorgada por la UNESCO a una práctica cultural exclusiva de la Ciudad de México, lo que coloca a Iztapalapa en el mapa internacional de las grandes tradiciones comunitarias.

Por su parte, Diego Prieto Hernández, titular de la Unidad de Culturas Vivas de la Secretaría de Cultura federal, señaló que el reconocimiento es resultado de varios años de trabajo conjunto entre la comunidad y el Estado mexicano, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Recordó que la representación fue declarada Patrimonio Cultural de Iztapalapa en 2010, Patrimonio Cultural Intangible de la Ciudad de México en 2012 y, desde 2023, forma parte del Inventario del Patrimonio Cultural Inmaterial de México.

Tradición comunitaria

En nombre del COSSIAC, su presidente Alfonso Reyes Ramírez subrayó que la constancia entregada “es un reconocimiento al trabajo y al compromiso de los pobladores de los ocho barrios”, quienes organizan, financian y ejecutan la representación de manera autogestiva.

Aclaró que el nombramiento no implica que el gobierno asuma la organización ni que se asignen recursos automáticos, sino que establece una alianza para garantizar que la tradición continúe realizándose sin interrupciones y con apego a su sentido original.

La alcaldesa Aleida Alavez afirmó que el reconocimiento amplía el horizonte desde el cual se observa a la demarcación y representa una responsabilidad frente a la comunidad internacional para preservar la autenticidad de la escenificación.