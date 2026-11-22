Brugada entrega 30 mil becas de transporte a universitarios; aumentarán a 2 mil pesos en 2027





El Gobierno de la Ciudad de México inició la entrega de 30 mil becas para estudiantes de universidades públicas, como parte de un programa de apoyo al transporte que, a partir de 2027, tendrá un monto de 2 mil pesos, anunció la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina.

En el arranque del programa, la mandataria informó que 15 mil estudiantes recibieron el apoyo durante la jornada matutina y otros 15 mil serían incorporados por la tarde.

Los beneficiarios provienen de las 16 alcaldías y cursan estudios en instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN), la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) y la Universidad Rosario Castellanos, entre otras.

El secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, Pedro Moctezuma Barragán, confirmó la entrega de los 30 mil apoyos y adelantó que el próximo año aumentará el monto de la beca a 2 mil pesos, aunque durante el acto no se precisó el monto que reciben actualmente los estudiantes.

Clara Brugada señaló que el programa busca atender una necesidad que, afirmó, había quedado fuera de los apoyos gubernamentales dirigidos a la población estudiantil: los gastos que enfrentan quienes cursan una carrera universitaria, particularmente los relacionados con sus traslados cotidianos.

Explicó que, mientras existen programas de apoyo desde la primera infancia hasta la educación media superior, no había un esquema dirigido específicamente a los universitarios, bajo el argumento de que ya eran mayores de edad y podían resolver por cuenta propia sus necesidades.

“Hay jóvenes que tienen que decidir entre trabajar o estudiar, algunos trabajan y estudian. Decidimos apoyar con una beca en el transporte para que desde cualquier punto de la ciudad puedan llegar a sus universidades y puedan terminar sus estudios”, expresó.

La jefa de Gobierno sostuvo que el objetivo es evitar que los gastos de movilidad se conviertan en un obstáculo para continuar con la formación profesional y planteó que el apoyo se convierta en un derecho para los estudiantes de la capital.

“Lo que queremos es que esto se convierta en un derecho, que la beca a los universitarios se convierta en un derecho para ustedes en la Ciudad de México”, afirmó.

Más espacios universitarios y vivienda para jóvenes

La mandataria local también anunció que en 2027 comenzará la construcción de una nueva sede de la UNAM en la capital, con capacidad para alrededor de 20 mil estudiantes. El Gobierno de la Ciudad de México estará a cargo de la construcción, mientras que la universidad asumirá la operación del plantel.

La mandataria argumentó que la falta de espacios en instituciones de educación superior provoca que miles de jóvenes no puedan ingresar cada año, incluso cuando cumplen con los requisitos académicos.

“Cada año que hay inscripciones hay muchos jóvenes rechazados, no porque no pasen el examen, sino porque no hay las universidades suficientes”, señaló.

Agregó que su administración también contempla ampliar la oferta educativa mediante la construcción de más planteles, tanto de la UNAM como de la Universidad Rosario Castellanos, en diferentes zonas de la ciudad.

En el mismo contexto, informó que el próximo año comenzará un programa de vivienda en renta para jóvenes, con una primera etapa de 2 mil unidades habitacionales y opción a compra.

Explicó que la iniciativa busca atender las dificultades que enfrentan quienes concluyen sus estudios y comienzan a trabajar, pero no cuentan con ingresos suficientes para independizarse debido al costo de las rentas en la capital.

Clara Brugada vinculó este proyecto con la iniciativa de Ley de Rentas Justas que presentó ante el Congreso local, con la intención de atender el encarecimiento de la vivienda y evitar que los habitantes tengan que trasladarse a zonas periféricas para encontrar opciones de alquiler más accesibles.

La mandataria llamó a los universitarios a conocer otros programas dirigidos a la población joven y a involucrarse en los problemas de sus comunidades. También los convocó a participar en la transformación de la ciudad y a mantener una postura crítica frente a su entorno.

“Queremos jóvenes conscientes, transformadores, rebeldes, que no acepten lo que ya está y que transformen su vida y la vida de la ciudad y del país”, expresó.