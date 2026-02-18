Metro CDMX estrena tarjeta virtual: así puedes pagar con tu celular y dejar de preocuparte por el plástico

Metro CDMX estrena tarjeta virtual: cómo pagar con tu celular y olvidarte del plástico

Moverse por la Ciudad de México sin buscar monedas o preocuparte por cargar con la tarjeta de Movilidad Integrada ya dejó de ser un sueño. El Sistema de Transporte Colectivo incorporó recientemente la Tarjeta de Movilidad Integrada Virtual, una modalidad que te permitirá pagar el acceso a algunos sistemas de transporte público directamente desde tu celular con tecnología NFC.

La app forma parte del proceso de modernización del transporte público, cuyo objetivo es facilitar el ingreso, reducir el uso de efectivo y ampliar las opciones de pago en la red.

Pero no temas, esta alternativa no reemplaza la tarjeta física, sino que se suma como un formato digital para quienes prefieran gestionar su saldo desde el celular.

¿Qué necesito para usar la Tarjeta de Movilidad Integrada virtual?

Para activar esta modalidad necesitas lo siguiente:

Lo indispensable

Celular con NFC habilitado

habilitado Tener instalada la App CDMX

Conexión a internet para activar y recargar saldo

Cómo activar la tarjeta virtual paso a paso

Entra a la App CDMX Inicia sesión o crea una cuenta Entra al apartado de Movilidad Integrada Selecciona Tarjeta Virtual Realiza una recarga inicial (alrededor de 15 pesos preferentemente)

Una vez activada, solo debes acercar el teléfono al lector del torniquete para ingresar al sistema.

¿En qué transporte puedes pagar con el celular?

La tarjeta virtual no se limita al Metro, es válida dentro de la red de Movilidad Integrada, que incluye:

Metro

Metrobús

Cablebús

Trolebús

Tren Ligero

Esto convierte al celular en una llave única para moverse por distintos sistemas de transporte en la ciudad.

La digitalización del pago del transporte público no solo simplifica el acceso, también permitirá:

Reducir filas de recarga

Tener el control del saldo en tiempo real

Disminuir el uso de efectivo

Integrar más métodos de pago en el futuro

La implementación responde a la tendencia global de transporte inteligente, donde el teléfono se convierte en el centro de la movilidad urbana.