Primera cirugía torácica en hospital público de Toluca con la ayuda de un robot

Cirugía realizada con ayuda del robot quirúrgico Versius

En el Estado de México se ha marcado un precedente nacional al realizar la primera cirugía torácica en un hospital público del país con ayuda del robot quirúrgico Versius, tecnología de última generación que permite intervenciones más precisas y seguras. Desde la incorporación de este robot en 2025, se habían realizado procedimientos en la cavidad abdominal, sin embargo, esta es la primera cirugía de tórax.

La operación se llevó a cabo en el Centro Médico “Lic. Adolfo López Mateos”, en Toluca, el paciente es un hombre de 66 años que presentaba un hemotórax.

Gildardo Cortés Julián, Director del Centro Estatal de Trasplantes del Estado de México (CETRAEM), que además formó parte del equipo médico, destacó que la intervención representa un avance significativo en la atención quirúrgica especializada al servicio de la población, ya que este tipo de servicios solo se practicaban en instituciones privadas.

“Esta cirugía marca un antes y un después en la atención médica pública, porque acerca tecnología de alta especialidad a quienes más lo necesitan”, señaló.

Es importante mencionar que el uso de esta tecnología permite la operación en zonas de alta complejidad con mayor precisión, reduce el sangrado gracias a incisiones pequeñas, disminuye el dolor postoperatorio y acelera la recuperación del paciente.

Por otro lado, el impacto social es mucho menor ya que requiere menos analgésicos, reduce riesgos de infección y acorta la estancia hospitalaria, lo que permite la atención a más personas con los mismos recursos.

Con este avance, el Estado de México consolida el acceso a innovación médica en el sistema público de salud y amplía la cobertura de servicios de alta especialidad.