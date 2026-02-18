¿Sigue cerrada Calzada de Tlalpan? Reporte actualizado de la protesta de comerciantes con discapacidad visual

La Calzada de Tlalpan continúa cerrada en ambos sentidos este miércoles 18 de febrero debido a una protesta encabezada por comerciantes con discapacidad visual, quienes se manifiestan a la altura del Metro Portales.

¿Por qué se mantiene el bloqueo en Calzada de Tlalpan?

La movilización es realizada por integrantes de organizaciones de personas ciegas y de baja visión, quienes exigen a las autoridades la restitución de sus espacios de trabajo y la instalación de una mesa de diálogo tras el retiro de sus puestos durante operativos recientes.

Los manifestantes señalan que la venta en la vía pública representa su principal fuente de ingresos, por lo que piden una solución que les permita continuar con sus actividades.

¿Qué afectaciones hay y cuáles son las alternativas?

El cierre, que inició desde la mañana, ha generado fuerte congestionamiento vehicular en la zona y complicaciones para quienes se trasladan entre el centro y el sur de la capital.

15:26 #PrecauciónVial | Continúa cierre vial en ambos sentidos de Calz. de Tlalpan a la altura del Metro Portales, alcaldía Benito Juárez por manifestantes. #AlternativaVial Av. Plutarco Elías Calles, Eje Central, Dr. Vértiz y Andrés Molina Enríquez. pic.twitter.com/cFZhKb02lN — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) February 18, 2026

Autoridades recomiendan a los automovilistas evitar la zona y utilizar vías alternas como:

Eje Central Lázaro Cárdenas

Avenida Plutarco Elías Calles

Dr. Vértiz

Andrés Molina Enríquez

Avenida Insurgentes

Hasta el último reporte, la circulación en Calzada de Tlalpan sigue afectada y no se ha informado una hora para la liberación total de la vialidad.