Ale Rojo de la Vega da el Grito en Cuauhtémoc ante más de 12 mil personas

Ante más de 12 mil personas reunidas en la explanada de la Alcaldía Cuauhtémoc, la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega encabezó la ceremonia por el 216 aniversario del inicio de la Independencia de México.

Durante la celebración, la funcionaria estuvo acompañada por integrantes de su gabinete, miembros del Concejo y familiares, mientras habitantes de las 33 colonias de la demarcación acudieron para participar en las actividades de la noche mexicana.Como parte de la ceremonia, Rojo de la Vega realizó la tradicional arenga desde el escenario instalado en la explanada de la alcaldía. En esta ocasión, además de recordar la Independencia nacional, incluyó en sus vivas a diferentes grupos y causas sociales.

Entre los sectores mencionados estuvieron las madres y padres buscadores, mujeres y niñas que luchan por una vida libre, integrantes de la sociedad civil y personas que, de acuerdo con la alcaldesa, defienden la libertad y la soberanía “¡Vivan los padres y madres buscadoras! ¡Vivan las mujeres y niñas que luchan por vivir libres! ¡Vivan quienes defienden la libertad! ¡Vivan quienes defienden la soberanía! ¡Viva la sociedad civil!”, expresó durante su mensaje.

La alcaldesa también incluyó en su arenga un pronunciamiento relacionado con la seguridad y el combate al crimen organizado. En ese momento lanzó vivas a los gobiernos que combaten a las mafias y a aquellos que, señaló, no mantienen alianzas con grupos delictivos “¡Vivan los gobiernos que combatimos las mafias! ¡Vivan los gobiernos sin alianzas con el crimen organizado! ¡Viva la resistencia democrática!”, manifestó Rojo de la Vega.

La ceremonia continuó con el reconocimiento a las 33 colonias que conforman la Alcaldía Cuauhtémoc. La funcionaria cerró su arenga con vivas a la demarcación, sus habitantes, la Ciudad de México y la Independencia nacional “¡Vivan las 33 colonias de la Cuauhtémoc! ¡Viva la Cuauhtémoc que renace! ¡Viva la gente de Cuauhtémoc! ¡Viva la Ciudad de México! ¡Viva la independencia nacional! ¡Viva México!”, expresó. El festejo formó parte del evento denominado *“Amor por México”*, preparado por la alcaldía para que las familias pudieran participar en las celebraciones por las fiestas patrias.

Después de la ceremonia cívica, las actividades continuaron con presentaciones musicales. El programa contempló la participación de Los Chicos N5, seguida por la actuación de Matute y, posteriormente, del cantante Luis Ángel “El Flaco”. La explanada de la alcaldía concentró a miles de personas que acudieron para disfrutar de los espectáculos y participar en la celebración del aniversario del inicio de la Independencia de México.

De acuerdo con la información proporcionada por la Alcaldía Cuauhtémoc, hasta el momento de la difusión del boletín no se habían reportado incidentes relacionados con el desarrollo del evento. La celebración se realizó en el marco del 216 aniversario del inicio del movimiento de Independencia, ocurrido durante la madrugada del 16 de septiembre de 1810 en Dolores, Guanajuato.

A más de dos siglos de aquel acontecimiento, las fiestas patrias volvieron a reunir a habitantes de la demarcación en un evento que combinó la ceremonia tradicional del Grito con mensajes relacionados con distintas causas sociales y una jornada de actividades musicales. Con la participación de más de 12 mil personas, la Alcaldía Cuauhtémoc llevó a cabo así su celebración de la noche mexicana, mientras las autoridades locales reportaron saldo sin incidentes hasta el momento.