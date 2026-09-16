Giovani Gutiérrez dio el Grito de Independencia en Coyoacán con saldo blanco frente a más de 100 mil personas

Giovani Gutiérrez dio el Grito de Independencia en Coyoacán

En una noche caracterizada por la algarabía y la convivencia familiar, el alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez Aguilar, conmemoró el 216 Aniversario del inicio de la Gesta Heroica de la Independencia de México. Ante decenas de miles de asistentes reunidos en la plaza central de la demarcación, el mandatario local hizo tañer la campana tradicional desde el frontispicio del Palacio de Cortés para proclamar la arenga patria.

Durante el acto cívico, Gutiérrez Aguilar arengó a los héroes nacionales: “¡Mexicanas y mexicanos! ¡Vivan los héroes que nos dieron patria y libertad! ¡Viva Hidalgo! ¡Viva Morelos! ¡Viva Josefa Ortiz de Domínguez! ¡Viva Allende! ¡Viva Aldama! ¡Viva la independencia nacional! ¡Viva México!”. Posteriormente, el funcionario hizo ondear el lábaro patrio frente a una multitud integrada por vecinos, así como por turistas nacionales y extranjeros.

La ceremonia oficial contó con el acompañamiento de representantes de las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina (SEMAR) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). Asimismo, estuvieron presentes miembros de su gabinete de gobierno, concejalas, concejales y legisladores locales y federales, quienes presenciaron el espectáculo de pirotecnia que iluminó la plaza central tras los vítores.

Los reportes de protección civil y de las fuerzas de seguridad pública confirmaron una afluencia acumulada superior a las 100 mil personas, quienes comenzaron a llegar al Jardín Hidalgo desde las 14:00 horas. Las actividades se extendieron hasta después de la medianoche con la presentación de la oferta musical y artística programada, concluyendo la jornada festiva con saldo blanco y sin registrarse incidentes de gravedad.