Más de 300 mil personas acudieron al Zócalo para celebrar la Independencia; GCDMX reporta saldo blanco

Más de 300 mil personas acudieron al zócalo a celebrar el Grito de Independencia

La Secretaría de Gobierno local (Secgob) informó que 300 mil personas acudieron al Zócalo de la Ciudad de México para participar en la celebración por el 216 aniversario de la Independencia de México, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

De acuerdo con la dependencia, la jornada se desarrolló de manera pacífica y concluyó con saldo blanco y sin incidentes, mientras las personas asistentes participaron de forma ordenada en las actividades conmemorativas.

La Secgob señaló que personal de distintas dependencias del Gobierno de la Ciudad de México participó en labores de atención, orientación, seguridad y apoyo a la población durante el desarrollo del evento.

La coordinación entre las autoridades y la participación de la ciudadanía permitieron mantener condiciones de seguridad y orden en el Zócalo, así como garantizar el desarrollo de las actividades programadas.

La dependencia destacó además la asistencia de miles de personas que acudieron a la Plaza de la Constitución para participar en una de las principales celebraciones cívicas del país y escuchar el mensaje de la presidenta de México, centrado en la defensa de la independencia, dignidad y soberanía nacional.

La celebración concluyó sin incidentes, de acuerdo con el reporte de las autoridades capitalinas.