Delfina Gómez rinde homenaje a Miguel Hidalgo previo al Desfile Cívico-Militar 2026

Delfina Gómez rinde homenaje a Miguel Hidalgo

Como parte de las actividades conmemorativas por el 216 Aniversario del Inicio de la Independencia de México, previo a dar inicio el Desfile Cívico-Militar, la Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez montó una Guardia de Honor ante el Monumento a Miguel Hidalgo y Costilla, ubicado en la Secundaria Oficial No. 1 de Toluca.

“Comenzamos las actividades de este día haciendo una Guardia de Honor a Miguel Hidalgo y Costilla, el “Padre de la Patria”, en el monumento ubicado en la Escuela Secundaria No. 1, en Toluca, por el 216 Aniversario del Inicio de la Independencia de México. Honramos su memoria y su legado, defendiendo nuestra soberanía y trabajando por el Pueblo mexiquense”, destacó la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez en sus redes sociales.

En este acto solemne en honor al Padre de la Patria participaron José Efráin Amancio González Zea, Comandante de la 22ª Zona Militar, Horacio Flores Fonseca, Coordinador de la Guardia Nacional en la entidad, Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno, Héctor Macedo García, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, Vladimir Hernández Villegas, Presidente de la Mesa Directiva de la LXII Legislatura del Estado de México, José Francisco Vázquez Rodríguez, Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local e integrantes del Gabinete Legal y Ampliado.