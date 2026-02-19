¿Sigue cerrada la Chamapa-Lechería?: Reporte del choque múltiple Debido a un choque múltiple, se registra carga vehicular en la Chamapa-Lechería; conoce el reporte de tráfico vial actualizado (@vialhermes)

Debido a un choque múltiple, la autopista Chamapa-Lechería registra carga vehicular. Conoce el reporte vial actualizado, así como las alternativas que puedes tomar.

A causa de un siniestro donde se vieron involucrados un tractocamión, camioneta de carga y automóviles a la altura del km 0 en dirección a Lechería, la circulación fue cerrada por la vialidad.

¿Sigue cerrada la Chamapa-Lechería?

De acuerdo con CAPUFE, actualmente la autopista Chamapa-Lechería se encuentra abierta, aunque registra tráfico en la zona, debido a que, desde las 3:00 de la tarde se había mantenido cerrada debido al choque múltiple ocurrido durante la tarde.

Alternativa vial a la autopista Chamapa-Lechería

Asimismo, CAPUFE recomendó a los usuarios dirigirse hacia el Circuito Exterior Mexiquense a la altura del km 4 para evitar la congestión vial.

Del mismo modo, si deseas conocer el avance de la autopista Chamapa-Lechería o bien, alguna alternativa vial, según el destino al que te dirijas, te puedes comunicar a la línea telefónica directa de CAPUFE que es 074 para recibir mayor información.

¿Qué pasó en la autopista Chamapa-Lechería hoy?

Durante la tarde de este jueves 19 de febrero, en el km 0 en dirección a Lechería de la autopista Chamapa-Lechería, se vieron involucrados un tractocamión, camioneta de carga y automóviles en un choque múltiple, el cual ocasionó que se cerrara la autopista para las maniobras de retiro de estos.

De acuerdo con diferentes reportes, el accidente habría ocurrido cuando un tráiler, durante una curva, perdiera el control, estrellándose contra un muro de concreto.

Tras el choque, el tráiler habría invadido el carril contrario, provocando que una camioneta de carga y un automóvil chocaran contra este.

Debido al choque múltiple, no se reportó ningún lesionado de gravedad y aunque la autopista tuvo que ser cerrada por al menos dos horas para el retiro de las unidades siniestradas, actualmente la Chamapa-Lechería solo presenta tráfico vial.