Cuaresma fortalecerá el comercio formal con derrama económica en la capital

La temporada de Cuaresma 2026 dejará una derrama económica superior a los 2 mil 233 millones de pesos en la Ciudad de México, lo que representa un impulso importante para el comercio formal, informó la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Conaco CDMX).

De acuerdo con el presidente del organismo empresarial, Vicente Gutiérrez Camposeco, este periodo es uno de los más relevantes del año para diversos negocios, principalmente aquellos dedicados a la venta y preparación de pescados y mariscos, productos que registrarán un aumento considerable en su demanda durante estas fechas.

Explicó que, de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (INEGI), en la capital del país existen 2 mil 354 unidades económicas relacionadas con este sector que se verán beneficiadas con el incremento en el consumo. De ese total, el 73.02 por ciento corresponde a restaurantes especializados en la preparación de pescados y mariscos, mientras que el 26.98 por ciento restante pertenece a comercios al por menor que venden estos productos frescos.

Durante la Cuaresma, muchas familias modifican sus hábitos alimenticios y optan por consumir más productos del mar, especialmente los viernes y durante Semana Santa, lo que genera un aumento significativo en las ventas. El consumo se concentra principalmente en mercados públicos, pescaderías y restaurantes, donde los capitalinos acuden a adquirir alimentos frescos o a disfrutar de platillos tradicionales.

Uno de los productos con mayor demanda es el camarón, cuyo precio promedio se estima en 310.11 pesos por kilogramo. Este marisco es uno de los favoritos en la temporada, ya sea para preparar cocteles, caldos, tortitas o platillos empanizados, lo que lo convierte en un referente de la Cuaresma en la ciudad.

Gutiérrez Camposeco destacó que este periodo no solo beneficia a los establecimientos directamente relacionados con los pescados y mariscos, sino también a otros negocios vinculados a la cadena de suministro, como distribuidores, transportistas y proveedores de insumos. Esto contribuye a dinamizar la economía local y a fortalecer el comercio establecido.

Para garantizar que los consumidores realicen compras seguras y con información clara, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) puso en marcha programas de verificación y vigilancia en distintos puntos de venta. Estas acciones tienen como objetivo supervisar que los precios estén exhibidos correctamente, que no existan abusos y que se respeten los derechos de los compradores.

El presidente de la Canaco CDMX hizo un llamado a la ciudadanía para que realicen sus compras en negocios formales, ya que esto asegura la calidad de los productos y aporta directamente a la economía de la capital.

“La Cuaresma es una de las temporadas más relevantes para el comercio establecido en nuestra ciudad. Invitamos a la ciudadanía a realizar sus compras en establecimientos formales para garantizar la calidad de los productos y contribuir al fortalecimiento de la economía local”, señaló.