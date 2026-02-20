¿Habrá Doble Hoy No Circula este sábado 21 de febrero? Autos que descansan en CDMX y Edomex

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que no se mantiene activa ninguna contingencia ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México, por lo que este sábado 21 de febrero no habrá Doble Hoy No Circula en la Ciudad de México ni en el Estado de México.

¿Cómo opera el Hoy No Circula este sábado?

Al no existir contingencia, el programa funcionará bajo su esquema habitual para el tercer sábado del mes.

Podrán circular:

Vehículos con holograma 00 y 0

Vehículos con holograma 1 con terminación impar (1, 3, 5, 7 y 9)

con terminación Autos eléctricos e híbridos

No podrán circular (de 5:00 a 22:00 horas):

Vehículos con holograma 2

Vehículos con holograma 1 con terminación par (0, 2, 4, 6 y 8)

con terminación Autos foráneos sin verificación o sin holograma

Recomendación para automovilistas

Las autoridades ambientales recomiendan mantenerse atentos a los reportes oficiales de la CAMe y de la calidad del aire, ya que las condiciones atmosféricas pueden cambiar y, en caso necesario, podría activarse nuevamente una contingencia.

Por ahora, no habrá restricciones adicionales, y la circulación en la Zona Metropolitana del Valle de México operará bajo las reglas normales del programa Hoy No Circula.