Retiran 245 mil toneladas de basura en Ecatepec; equivalen a 153 botes por habitante

En lo que va de la actual administración municipal, en Ecatepec se han retirado 245 mil toneladas de basura de calles, coladeras, barrancas y canales, informó la presidenta municipal Azucena Cisneros Coss, quien señaló que estas labores también han ayudado a disminuir el impacto de las lluvias.Durante su conferencia de prensa semanal, la alcaldesa explicó que la cantidad de residuos recolectados equivale a llenar alrededor de 350 canchas de fútbol y representa aproximadamente 153 botes de basura por habitante.

Cisneros Coss afirmó que al inicio de su administración encontraron diferentes puntos del municipio con acumulación de residuos, además de barrancas azolvadas y tiraderos clandestinos “Encontramos a Ecatepec como un gran basurero, encontramos barrancas totalmente azolvadas, encontramos un cochinero. Esa fue la realidad y ha sido titánico el trabajo que se ha hecho de parte de todo el gobierno”, señaló. La presidenta municipal recordó que el gobierno local ha desmantelado más de 100 tiraderos clandestinos. Sin embargo, indicó que todavía existen cerca de 200 puntos de este tipo, por lo que pidió apoyo de los gobiernos federal y estatal para continuar con su retiro.

La alcaldesa explicó que las inundaciones durante la temporada de lluvias están relacionadas principalmente con dos factores: las condiciones de la infraestructura hidráulica y la acumulación de basura. Detalló que el municipio recibió drenajes colapsados, cárcamos abandonados y canales azolvados, por lo que su administración ha realizado trabajos para recuperar y mejorar estos espacios “Es cierto que no podemos hacer nada contra las lluvias, pero sí podemos trabajar en dos factores que generan inundación. Primero, la infraestructura. Para que el agua pueda irse necesitamos infraestructura hidráulica funcional”, comentó.

Como segundo factor mencionó la basura, debido a que los residuos pueden obstruir coladeras y sistemas de drenaje, dificultando el paso del agua durante las precipitaciones. Ante las lluvias intensas, el municipio activa el operativo Tormenta, integrado por más de mil 300 servidores públicos de diferentes áreas, entre ellas el organismo de agua Sapase, Protección Civil, Seguridad Ciudadana, Obras Públicas y Servicios Públicos.

Este operativo cuenta además con alrededor de 250 máquinas para realizar labores de limpieza, desazolve y atención de emergencias. Cisneros Coss también hizo un llamado a los habitantes de Ecatepec para evitar tirar basura en las calles y pidió que exista corresponsabilidad entre las autoridades y la población para reducir los riesgos de inundaciones.

De acuerdo con el director de Servicios Públicos, Carlos Cruz Ramos, en el municipio se tienen identificados 18 puntos de riesgo por encharcamientos. Estos lugares pueden afectar a alrededor de 92 mil personas y 23 mil viviendas. De los 18 puntos, 13 son considerados de alto riesgo, entre ellos La Laguna de Chiconautla, Ciudad Azteca Primera Sección, Santa María Tulpetlac, Emiliano Zapata Primera Sección, Santa María Chiconautla, Alborada de Aragón, Jardines de Morelos Sección Bosques, Ciudad Oriente, Las Américas y Guadalupe Victoria Fovissste.

También se tienen identificados dos puntos de riesgo medio, ubicados en Cuauhtémoc Xalostoc e Industrial Cerro Gordo, mientras que Nuevo Laredo, Santa Cruz Venta de Carpio y Rinconada de Aragón están considerados de bajo riesgo. Cruz Ramos agregó que 17 avenidas presentan riesgos de encharcamiento, situación que puede afectar la movilidad, el transporte público y la seguridad de los habitantes. Entre las acciones realizadas se encuentran mil 500 kilómetros de desazolve con equipos tipo vactor, el retiro de cuatro mil 715 toneladas de azolve de coladeras, cuatro mil 245 podas y derribos de árboles, así como el saneamiento de 365 bocas de tormenta.

Además, se han realizado 56 mega jornadas de limpieza y se han recuperado 18 cárcamos para mejorar la capacidad de respuesta durante las lluvias. Las autoridades municipales señalaron que estas acciones buscan reducir los riesgos relacionados con las precipitaciones y mejorar las condiciones de calles y espacios públicos en Ecatepec.