Huixquilucan entrega séptimo talud estabilizado en Parques de la Herradura

Con el objetivo de proteger el patrimonio de las familias y reducir los riesgos de deslizamientos ante la próxima temporada de lluvias, el Gobierno del municipio de Huixquilucan entregó este jueves el séptimo talud estabilizado como parte de su Programa Anual de Obra Pública, informó la propia administración local.

La presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, encabezó la entrega de esta obra ubicada en la calle Parque de Cádiz, en el fraccionamiento Parques de la Herradura, donde se realizaron trabajos de estabilización para evitar el desprendimiento de tierra y proteger viviendas y caminos.

Durante el evento, las autoridades municipales detallaron que la intervención en este talud demandó una inversión superior a 1.7 millones de pesos y contempló la estabilización de 360 metros cuadrados de terreno, así como la colocación de 19 anclas metálicas con una profundidad de 15 metros, elementos esenciales para reforzar la estructura del suelo y prevenir posibles desgajamientos.

Contreras Carrasco destacó que estas acciones forman parte de una estrategia municipal orientada a la prevención de riesgos hidrometeorológicos, y que se sustentan en el manejo responsable de las finanzas públicas, lo que ha permitido ejecutar obras de infraestructura clave para la seguridad de los huixquiluquenses.

“Gracias a una administración con finanzas sanas podemos realizar obras preventivas que salvaguardan la vida y el patrimonio de las familias de Huixquilucan ante fenómenos naturales como las lluvias”, señaló la alcaldesa durante el corte del listón inaugural.

La intervención también incluyó estudios geotécnicos e hidrogeológicos, realizados por especialistas para diseñar una solución segura y acorde a las condiciones del terreno, con lo que se buscó asegurar la eficacia de la obra y garantizar su durabilidad.

Desde 2025, el municipio ha destinado más de 85 millones de pesos a la estabilización de taludes en distintas zonas del territorio, como parte de la respuesta a la orografía accidentada de la región, que presenta suelos susceptibles a desplazamientos durante temporadas de lluvia intensa. Entre los puntos beneficiados se encuentran áreas como Parque Santander, Zacamulpa Sur, Lomas Country Club y Bosque Real, entre otros.

La directora general de Infraestructura y Edificación de Huixquilucan, Jessica Nabil Castillo Martínez, explicó que, a pesar de las dificultades propias del terreno, el trabajo conjunto con los vecinos fue clave para superar estos retos técnicos y concluir la obra de manera satisfactoria.

Representantes vecinales del fraccionamiento Parques de la Herradura celebraron la intervención municipal, señalando que estas acciones no solo mejoran la infraestructura urbana, sino que también generan mayor tranquilidad y seguridad para quienes habitan y transitan por la zona.