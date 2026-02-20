Impulsa Alessandra pavimentación de calles y rehabilitación de parques y banquetas

Trabajo Trabajos de repavimentación en la alcaldía Cuauhtémoc. (Especial)

En las colonias Roma Sur, Obrera, Santa María la Ribera y Roma Norte, se realizaron trabajos en calles y espacios públicos como parte de las obras que ejecuta el gobierno encabezado por la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega, en la alcaldía Cuauhtémoc.

La alcaldesa informó que en la Roma Sur arrancó la primera fase de repavimentación en Tehuantepec esquina Tuxpan, una intervención que habitantes de la zona llevaban más de 14 años solicitándolo.

El fresado ya está en marcha y dará paso al nuevo tendido de asfalto para mejorar la circulación y reducir el deterioro vehicular.

En la colonia Obrera se construyen banquetas con concreto permeable en Gutiérrez Nájera y José Tomás Cuéllar. Además de brindar mayor seguridad a peatones, permitirán la filtración del agua de lluvia para disminuir encharcamientos en temporada de lluvias.

En el Jardín Ramón López Velarde se realizan trabajos de mantenimiento general y colocación de amortiguante en áreas infantiles, para que niñas y niños cuenten con un espacio más seguro.

En la Plaza Río de Janeiro se refuerza el perímetro de la fuente, y en vialidades como Cedro, Clavel y Dr. Enrique González Martínez se ejecutan trabajos de repavimentación que mejoran la conectividad interna de la demarcación.

Las intervenciones se extienden a colonias como Hipódromo Condesa, Doctores, Centro, Guerrero, Nonoalco Tlatelolco y Juárez.