Buscan garantizar inclusión educativa de personas con autismo en CDMX

Centros de Autismo

El grupo parlamentario de Morena en el Congreso local busca garantizar la inclusión educativa desde una perspectiva de neurodiversidad de niñas, niños y adolescentes dentro del espectro autista.

Lo anterior, a través de tecnologías de apoyo y acompañamiento profesional —como psicopedagogos y orientadores especializados— en educación básica y media superior.

El diputado promovente, Alberto Vanegas, aseguró que es fundamental reconocer la importancia para las niñas, niños y adolescentes, del acompañamiento en Asperger en lo formativo. Así como construir entornos libres en los que se respeten las diferencias y se promueva su desarrollo integral.

Comentó que en la capital hay miles de niñas, niños y adolescentes que enfrentan desafíos y se ignora su realidad.

“En nuestra Ciudad, miles de estudiantes dentro del espectro autista enfrentan barreras invisibles que limitan su aprendizaje, su socialización y, muchas veces, su permanencia en las escuelas. No podemos seguir ignorando esta realidad”, afirmó.

Vanegas dejó claro que su iniciativa no se trata de crear espacios separados, sino de transformar las escuelas para que todas y todos quepan en ellas.

La propuesta fue presentada en el marco del Día Internacional del Síndrome de Asperger, que se conmemora cada 18 de febrero, planteó reformar el artículo 20 y adicionar el artículo 20 Bis a la Ley para la Integración de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México.

De acuerdo con estimaciones, alrededor de 120 mil personas viven con Síndrome de Asperger, mientras que otras cifras sugieren que uno de cada 115 infantes presenta algún trastorno del espectro autista.

“Esta condición se caracteriza por una forma particular de percibir, comprender e interactuar con el entorno, lo que puede implicar dificultades en la interacción social, la comunicación no verbal, la flexibilidad cognitiva y la adaptación a los cambios”.

Vanegas Arenas explicó que, en el contexto escolar, uno de los principales obstáculos es la comunicación, lo que suele generar malentendidos con docentes y compañeros.

“Muchas veces se interpretan sus conductas como desinterés o indisciplina, cuando en realidad responden a una manera distinta de procesar la información y relacionarse con el entorno”, subrayó.

El diputado advirtió que gran parte de estas dificultades se agravan por la falta de formación y acompañamiento especializado en los planteles educativos.

“Muchos docentes no cuentan con la capacitación necesaria para aplicar estrategias pedagógicas inclusivas, lo que puede derivar en sanciones injustificadas, expectativas poco realistas o la ausencia de ajustes razonables”.