Comerciantes y sindicatos anuncian megamarcha; exigen destitución de Cravioto

Más de mil comerciantes de 15 organizaciones y sindicatos de la Ciudad de México anunciaron que realizarán una marcha el próximo miércoles 25 de febrero, a partir de las 17:00 horas, con el fin de exigir soluciones a sus demandas como lo es el aumento salarial, salud, trabajo y jubilación digna; alto al hostigamiento laboral y sexual, entre otros.

Informaron que los contingentes partirán de dos puntos: la Estación Chabacano y de Reforma e Insurgentes, con destino a las oficinas del Gobierno de la Ciudad de México.

Los Representantes de Organizaciones Sindicales, del Comercio Popular y No Asalariados en la Vía Pública también piden la destitución del secretario de gobierno, César Cravioto, por no dar respuestas a sus planteamientos y por realizar mesas de trabajo sin solución.

Los trabajadores del Poder Judicial capitalino “Planilla Blanca” aseguran que durante los últimos meses han tenido cargas excesivas de trabajo y rezagos en procesos de basificación, así como descuentos salariales que requieren revisión bajo los principios de legalidad, proporcionalidad y debido proceso.

Asimismo, solicitan incremento salarial, pago de horas extraordinarios y condiciones dignas de infraestructura en sedes judiciales entre otros.

Trabajadoras organizadas de El Instituto para el Envejecimiento Digno (INED) solicitan la homologación y renivelación salarial, un espacio digno para los Círculos de Aprendizaje, Socialización y Saberes, conservar los espacios destinados para Módulos de Atención dentro de los Centros de Salud del ahora IMSS-BIENESTAR.

Y piden continuar con la visita domiciliaria a las personas mayores y cursos de capacitación, así como el pago de laudos firmes por reconocimiento de antigüedad.

Maestras con contrato de honorarios de los 120 CENDIS pidieron que se les garantice las condiciones laborales dignas, equitativas y en apego a la Ley General de Trabajo. Además de la basificación, renivelación salarial, estabilidad laboral para personas de autogenerados de horarios, asignación de dígito sindical y que se termine el acoso laboral.

Solicitaron también el pago por el concepto de insalubridad e infecto-contagiosa al que se ven sometidas durante sus jornadas laborales.

A ellos se suman empleados de los Pilares, quienes aseguran que los becarios no tienen reconocimiento laboral, piden basificación, un salario bien remunerado, mejores espacios laborales y que no se les pague una miseria por lo que hacen.

Otros integrantes de los sindicatos demandan identidad formal, que significa otorgar una identidad formal como persona trabajadora no asalariada, con derechos a asociarse y recibir capacitación. Además el reconocimiento de su condición de trabajadores y acceso a derechos y protecciones laborales.

“Los vendedores nos oponemos a la aprobación de la Ley de Trabajadores No Asalariados, que afectaría a más de 1.3 millones de vendedores en la Ciudad de México”, aseguró León Enrique Espinosa, uno de los representantes.

De igual modo, exigió apoyo y protección para sus pares especialmente para los más pobres y vulnerables.

Agregó que estas demandas buscan mejorar las condiciones de vida y trabajo de los comerciantes y trabajadores no asalariados en la Ciudad de México.

El representante de los comerciantes denunció que los jueces cívicos “se han convertido en la caja chica de las autoridades debido a que te cobran tu multa pero nunca te dan recibo, por si fuera poco la mercancía que te decomisan al pedir que te la regresen nunca está completa o te la hacen perdediza”.