Delfina Gómez supervisa avances en la reconstrucción del Periférico Norte en Tlalnepantla

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, realizó un recorrido de supervisión para revisar los avances en la recontrucción del Periférico Norte, una de las vialdiades más importantes y transitadas de la zona metropolitana.

La mandataria estatal estuvo acompañada por el secretari general de Gobierno, Horacio Duarte Olivares, y por el presidente municipal de Tlalnepantla, Raciel Pérez Cruz, quienes constataron el progreso de las obras y reiteraron su compromiso de trabajar de manera coordinada para mojorar la infraestructura urbana.

Durante el recorrido, las autoridades observaron los trabajos que se llevan a cabo en distintos tramos del Periférico Norte, donde se realizan labores de rehabilitación del pavimento, mejoramiento de la carpeta asfáltica y adecuaciones para reforzar la seguridad vial. Estas acciones buscan optimizar la movilidad y reducir los problemas derivados del desgaste de la vía, que durante años ha presentado daños por el alto flujo vehicular.

El Periférico Norte es una de las principales arterias que conecta a Tlalnepantla con otros municipios del Valle de México y con la Ciudad de México, por lo que su mantenimiento es fundamental para miles de automovilistas que transitan diariamente por la zona, ya que sea para trasladarse a sus centros de trabajo, escuelas o realizar actividades comerciales.

La gobernadora Delfina Gómez destacó la importancia de dar seguimiento puntual a las obras públicas para garantizar que se realicen con calidad y en los tiempos establecidos. Señaló que su administración mantiene el compromiso de mejorar la infraestructura en los municipios mexiquenses, priorizando proyectos que impacten directamente en la calidad de vida de la población.

Por su parte, el alcalde Raciel Pérez Cruz resaltó que la reconstrucción del Periférico Norte forma parte de una estrategia integral para transformar Tlalnepantla y fortalecer su desarrollo urbano. Afirmó que el trabajo conjunto entre el gobierno estatal y el municipal permite avanzar con mayor rapidez y eficiencia en proyectos de gran relevancia.

El secretario general de Gobierno, Horacio Duarte Olivares, subrayó que la coordinación entre los distintos niveles de gobierno es clave para lograr resultados concretos. Añadió que estas obras no solo mejoran la movilidad, sino que también contribuyen a la seguridad y al desarrollo económico de la región.

Las autoridades coincidieron en que la rehabilitación de esta vialidad representa un beneficio directo para la ciudadanía, ya que una infraestructura en buenas condiciones reduce tiempos de traslado, disminuye riesgos de accidentes y favorece la actividad comercial.

Con este recorrido de supervisión, el gobierno del Estado de México reafirmó su compromiso de continuar impulsando proyectos que fortalezcan la conectividad y modernicen la infraestructura en Tlalnepantla.

Bajo el lema “El poder de servir”, las autoridades señalaron que seguirán trabajando de manera coordinada para transformar la ciudad y atender las necesidades de la población.