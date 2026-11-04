Centros de acopio de flor de cempasúchil en CDMX: ¿Dónde están y cómo ubicarlos? (Andrea Murcia Monsivais)

Tras el término de la temporada de Día de Muertos en México, la flor de cempasúchil tendrá una segunda oportunidad de vida. La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, presentó los centros de acopio para tus flores.

En caso de que desees desechar tus cempasúchiles después de las festividades, traemos esta alternativa que tiene el Gobierno de la Ciudad de México para las flores.

¿Dónde y cómo ubicar los centro de acopio en CDMX?

La Secretaría presentó un 6 lugares para llevar las flores de cempasúchil, entre ellos, los Centro de Cultural Ambiental (CCA), el Mercado del Trueque y el Bosque de Aragón. Puedes encontrarlos en las siguiente direcciones:

CCA Acuexcomatl : en avenida Año de Juárez 1900, San Luis Tlaxialtemalco, en la alcaldía Xochimilco.

: en avenida Año de Juárez 1900, San Luis Tlaxialtemalco, en la alcaldía Xochimilco. CCA Chapultepec : en avenido de los Compositores, Bosque de Chapultepec II Sección, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

: en avenido de los Compositores, Bosque de Chapultepec II Sección, en la alcaldía Miguel Hidalgo. CCA Ecoguardas : en Picacho Ajusco en el kilómetro 5.5, Ampliación Miguel Hidalgo, en la alcaldía Tlalpan.

: en Picacho Ajusco en el kilómetro 5.5, Ampliación Miguel Hidalgo, en la alcaldía Tlalpan. CCA Yautlica : en avenida de las Torres, Ampliación Emiliano Zapata, en la alcaldía Iztapalapa.

: en avenida de las Torres, Ampliación Emiliano Zapata, en la alcaldía Iztapalapa. Mercado del Truque : en el Reloj de Sol, Tlatelolco, en la alcaldía Cuauhtémoc.

: en el Reloj de Sol, Tlatelolco, en la alcaldía Cuauhtémoc. Bosque de Aragón: en el huerto educativo, acceso 7, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

¿Hasta cuándo estarán abiertos los centros de acopio?

Tanto los Centros de Cultura Ambiental como en el Bosque de Aragón, el acopio de cempasúchil será recibido hasta el lunes 30 de noviembre. El horario de atención es de las 10:00 a las 16:00 horas.

Por otro lado, la única fecha disponible en el Mercado del Trueque será el domingo 22 de noviembre, de 08:00 a 13:00 horas.

¿Cuál es el propósito de llevar las flores a un centro de acopio?

El objetivo de la Secretaría del Medio Ambiente con este proyecto es:

Recuperar las macetas de plático;

Hacer composta;

Recolectar la semilla de las flores.

Igualmente, evitan un desecho masivo en la basura común.