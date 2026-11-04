Turismo en CDMX deja derrama de casi 120 mil mdp en 9 meses; diputados piden distribuir beneficios

Comparece titular de Turismo ante Congreso CDMX

La actividad turística de la Ciudad de México generó una derrama económica de casi 120 mil millones de pesos entre enero y septiembre de 2026, de acuerdo con el balance presentado por la secretaria de Turismo, Alejandra Frausto, durante su comparecencia ante el Congreso capitalino. Sin embargo, legisladores señalaron la necesidad de distribuir los beneficios del sector entre las 16 alcaldías y fortalecer la regulación de los alojamientos temporales.

Ante la Comisión de Turismo, como parte de la Glosa del Segundo Informe de Gobierno, la funcionaria informó que la capital prevé cerrar el año con 65.9 millones de turistas y visitantes, lo que representa un crecimiento acumulado de 13.6 por ciento desde el inicio de la actual administración.

Detalló que durante los primeros nueve meses del año, la derrama económica de los turistas hospedados en hoteles se acercó a los 120 mil millones de pesos, mientras que la recaudación del Impuesto sobre Hospedaje aumentó 15.9 por ciento, al alcanzar 840 millones de pesos, cifra que calificó como un récord histórico.

Como parte de los resultados, Frausto Guerrero destacó el impacto de las actividades organizadas en el marco de la Copa Mundial de Futbol 2026.

Destacó que la capital recibió a 4.4 millones de viajeros provenientes de 84 países, generó una derrama económica estimada en 66 mil millones de pesos y reunió a 12.5 millones de personas en actividades gratuitas distribuidas en distintos puntos de la ciudad.

La secretaria agregó que la organización del torneo dejó una inversión de tres mil 987 millones de pesos en infraestructura, movilidad y espacio público, recursos provenientes de los ingresos generados por el turismo y sin recurrir a deuda pública.

En materia de turismo social, comentó que el programa Colibrí Viajero ha beneficiado a 981 mil 101 personas, con lo que se aproxima a la meta de un millón de beneficiarios. También informó que durante el segundo año de gobierno se capacitó gratuitamente a 140 mil personas y se certificó a mil 418 empresas turísticas.

Piden regulación y distribución de beneficios

Durante el posicionamiento de los grupos parlamentarios, la diputada Frida Guillén, del PAN, reconoció los avances en promoción internacional y organización de eventos, pero pidió fortalecer la coordinación con las alcaldías para evitar que las actividades turísticas afecten la vida cotidiana de los habitantes.

Además, solicitó información sobre la regulación de los alojamientos temporales ofrecidos mediante plataformas digitales.

Tania Larios, del PRI, señaló que aunque el turismo ha generado una importante derrama económica y crecimiento del empleo, es necesario reforzar las estrategias para que sus beneficios lleguen a las 16 alcaldías; también propuso ampliar la promoción del turismo rural, comunitario y sustentable.

En tanto, el diputado Ernesto Villarreal Cantú, del PT, advirtió que el crecimiento del sector debe acompañarse de medidas para proteger la identidad de los barrios y evitar el desplazamiento de sus habitantes, además de generar oportunidades para pequeños comerciantes, artesanos y comunidades de la periferia.

Desde Movimiento Ciudadano, la presidenta de la Comisión de Turismo, Luisa Fernanda Ledesma Alpízar, planteó impulsar rutas turísticas en los barrios de Azcapotzalco; mientras que la diputada Elvia Estrada, del PVEM, llamó a garantizar que el crecimiento de la actividad turística sea sustentable y genere beneficios directos para las comunidades.

La morenista Brenda Ruiz destacó el alcance de las actividades gratuitas durante el Mundial y el programa Colibrí Viajero como ejemplos de turismo social, al considerar que el acceso a estas experiencias no debe limitarse a quienes tienen capacidad económica para viajar.

Las y los legisladores reconocieron las estrategias de promoción turística, aunque coincidieron en que uno de los principales retos será mantener el crecimiento del sector sin descuidar el patrimonio, el entorno y las condiciones de vida de quienes habitan la capital.