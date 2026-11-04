Metro restablece servicio en toda la Línea B tras incendio en Oceanía

Reparaciones Metro

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro restableció el servicio en toda la Línea B, luego de concluir los trabajos de reparación en la interestación Oceanía-Deportivo Oceanía, donde un incendio dañó instalaciones eléctricas y equipos de señalización.

A través de sus redes sociales, el director general del organismo, Adrián Rubalcava Suárez, informó que los trenes reanudaron la circulación de Buenavista a Ciudad Azteca, en ambos sentidos, con todas las estaciones abiertas. Antes de ello también informó que se hicieron las verificaciones correspondientes con el fin de determinar si era seguro para los pasajeros el inicio de la circulación.

Ya circulan los trenes de prueba en la Línea B del @MetroCDMX sin presentar fallas. Verificamos la alimentación eléctrica y la comunicación entre los equipos, tras reparar el cableado y los enlaces de fibra óptica. Estamos en la revisión final para reanudar el servicio. ¡Gracias por su paciencia y a nuestra Fuerza Incansable por su entrega! — Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) November 5, 2026

El funcionario reconoció el trabajo de más de 50 empleados de distintas áreas del Metro, quienes laboraron de manera ininterrumpida desde la madrugada para atender la emergencia y recuperar la operación en el tramo afectado.

Las labores se concentraron en reparar el cableado que suministra energía eléctrica a los trenes para su tracción, así como los sistemas electrónicos de señalización y pilotaje automático, indispensables para la circulación de las unidades.

De acuerdo con el STC, los trabajos incluyeron el empalme del cableado y las pruebas técnicas necesarias para verificar el funcionamiento de los equipos y garantizar condiciones adecuadas para el servicio.

La afectación se originó por un incendio registrado al exterior de la interestación Oceanía-Deportivo Oceanía, presuntamente relacionado con la quema de basura. El fuego dañó instalaciones eléctricas de alta y baja tensión.

Durante la suspensión parcial, el servicio de la Línea B operó de Buenavista a Oceanía, mientras que el tramo hacia Ciudad Azteca permaneció sin circulación de trenes. Para apoyar a los usuarios, autobuses de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) brindaron servicio alternativo gratuito entre Oceanía y Villa de Aragón, en ambos sentidos.

Rubalcava también agradeció el apoyo y la coordinación de RTP, la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, autoridades del Estado de México, la presidenta municipal de Ecatepec, Azucena Cisneros, y otras instancias metropolitanas durante la contingencia.

El titular del Metro reconoció además la paciencia y comprensión de las personas usuarias ante las afectaciones en sus traslados.

Con la reanudación del servicio, la Línea B recupera su recorrido completo de Buenavista a Ciudad Azteca, luego de las labores realizadas para reparar los daños ocasionados por el incendio.