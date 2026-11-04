Vacunación gratis en la UNAM: fechas, horarios y requisitos para recibir las dosis en noviembre de 2026

Centro de Vacunación UNAM 2026 contra Covid, Influenza y Sarampión Ubicación y fechas para recibir la inyección (@dgas_unam)

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) instalará un Mega Centro de Vacunación en Ciudad Universitaria para que estudiantes, trabajadores y público en general puedan recibir vacunas gratuitas contra influenza, COVID-19, neumococo y sarampión-rubéola.

Esta nueva jornada se realizará del 9 al 14 de noviembre de 2026, en el Estacionamiento 3 del Estadio Olímpico Universitario, en la Ciudad de México. El objetivo es facilitar el acceso a la inmunización antes y durante la temporada invernal, cuando aumentan los riesgos asociados a enfermedades respiratorias.

Si tienes pendiente alguna dosis o quieres revisar qué vacunas te corresponden, aquí te contamos cuándo acudir, qué biológicos estarán disponibles y cómo realizar el registro.

¿Cuándo y dónde será la vacunación gratuita de la UNAM?

El Mega Centro de Vacunación estará habilitado en el Estacionamiento 3 del Estadio Olímpico Universitario, dentro de Ciudad Universitaria, en la alcaldía Coyoacán.

Las fechas y horarios de atención serán:

Del lunes 9 al viernes 13 de noviembre: de 9:00 a 14:00 horas.

de 9:00 a 14:00 horas. Sábado 14 de noviembre: de 9:00 a 13:00 horas.

Además, la campaña estará abierta tanto a integrantes de la comunidad universitaria como a personas que no pertenecen a la UNAM. Sin embargo, quienes realicen su registro previo tendrán acceso preferente.

Campaña de vacunación en la UNAM Foto: UNAM

¿Qué vacunas aplicará gratis la UNAM y quiénes pueden recibirlas?

La jornada contempla cuatro tipos de vacunas, cada una con condiciones específicas de edad y antecedentes de inmunización:

Influenza: disponible para personas mayores de seis meses de edad.

disponible para personas mayores de seis meses de edad. COVID-19 (Moderna): dirigida a personas mayores de seis meses.

dirigida a personas mayores de seis meses. Neumococo: para personas mayores de 60 años que no hayan recibido esta vacuna durante los últimos dos años.

para personas mayores de 60 años que no hayan recibido esta vacuna durante los últimos dos años. Sarampión y rubéola (SR): para personas menores de 50 años que no se hayan aplicado esta vacuna en los últimos cinco años.

¿Cómo registrarse para recibir las vacunas gratis en la UNAM?

Para facilitar la atención, la Universidad habilitó un registro en línea que permite seleccionar el día y horario de asistencia.

El procedimiento es el siguiente:

Ingresa al portal oficial de Mega Centro de Vacunación de Salud UNAM. Consulta el calendario disponible y selecciona la fecha y hora de tu visita. Completa el formulario con los datos personales y de salud solicitados. Confirma tu cita y revisa la información de tu registro.

El registro previo brinda acceso preferente, por lo que se recomienda realizarlo antes de acudir al módulo.

¿Qué documentos debes llevar a la jornada de vacunación?

Aunque el registro digital facilita la atención, se recomienda acudir con la Cartilla Nacional de Salud, ya que permite llevar un control de las vacunas recibidas y registrar las nuevas aplicaciones.

También es conveniente revisar previamente la información de la cita y acudir en el horario seleccionado.