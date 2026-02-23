Gobierno mexiquense delega funciones al municipio de Donato Guerra para trámites de licencias y uso de suelo

Donato Guerra adquiere funciones para realizar tramites de licencias y uso de suelo

El Gobierno del Estado de México transfirió formalmente al municipio de Donato Guerra las funciones para facilitar trámites a emprendedores locales e inversionistas. Con esta medida, la población ahorra tiempo y dinero al evitar los traslados obligatorios a Toluca para realizar este tipo de gestiones.

De este modo los habitantes de dicho municipio ya pueden acudir directamente a las oficinas del ayuntamiento para gestionar Licencias y Cambios de uso de suelo, Cédulas informativas de zonificación, Coeficientes de Ocupación y de Utilización del suelo, así como la determinación de la Densidad y altura.

Carlos Maza Lara, Secretario de Desarrollo Urbano e Infraestructura (Sedui), señaló que esta medida significa que, a partir de ahora, las autoridades municipales tienen las facultades legales para planear y autorizar el crecimiento en su demarcación.

Además, para asegurar una atención de excelencia, la Sedui impartió una capacitación especializada dirigida a los servidores públicos municipales.

La presidenta Municipal de Donato Guerra, Carmen Albarrán Gabriel declaró que este control sobre su desarrollo, permite avanzar sobre el objetivo de obtener la denominación de Pueblo Mágico.