Inauguran alberca en Tequixquiac, dentro de un espacio recuperado por el gobierno

Por Fátima Chávez
Gracias a la recuperación de un espacio público en el municipio de Tequixquiac, el gobierno del Estado de México, llevo a cabo trabajos para la construcción de la Alberca “El Vije”, obra que representó una inversión de 17 millones de pesos y beneficiará a 2 mil 250 habitantes.

Esta obra le da la vuelta a un espacio abandonado que ahora funciona para el desarrollo de niñas, niños, jóvenes y personas adultas porque ofrece un espacio digno para la práctica deportiva y la convivencia familiar.

“Con obras y programas de beneficio social, es como los gobiernos de la transformación respondemos a la confianza ciudadana, porque cuando se gobierna con austeridad, con responsabilidad, con transparencia y con cercanía con el pueblo, los recursos económicos regresan a donde deben estar: al bienestar de la gente”, declaró la gobernadora Delfina Gómez.

Este trabajo que se suma al objetivo “2026, El Año de las Obras en EdoMéx”, busca recuperar un espacio y darle condiciones para que la comunidad lo aproveche. Además su el proyecto generó mil 462 empleos directos e indirectos, lo que aporta a la economía local.

Por su parte, Carlos Maza Lara, Secretario de Desarrollo Urbano e Infraestructura (Sedui), destacó que la edificación de esta alberca se construyó y equipó con siete carriles, techumbre, gradas hasta para 90 espectadores, sanitarios generales, vestidores y regaderas.

También incluye un cuarto de máquinas con tres calderas, tres filtros, dos bombas, una cisterna de 15 metros cúbicos, la alimentación para el calentador solar y el tendido de la red hidráulica. Además de una cafetería, andadores, guarniciones y banquetas.

El gobierno continua con su objetivo para recuperar y dignificar áreas públicas para dar una mejor calidad de vida y desarrollo a las familias mexiquenses.

