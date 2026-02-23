Refuerza Naucalpan estrategia de paz con jornada itinerante en Santa Cruz del Monte

El presidente municipal de Naucalpan, Isaac Montoya Márquez, encabezó la Mesa de Paz itinerante y la Jornada de Paz en el Pueblo de Santa Cruz del Monte, como parte de la estrategia “Amor por la Paz”. El alcalde acude diariamente a las comunidades para escuchar y atender las necesidades de las colonias, con el objetivo de superar los rezagos históricos en servicios públicos, obra pública y atención a la salud. Durante la jornada, se desarrolló la actividad “Atención a las Causas”, una iniciativa impulsada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que busca reconstruir el tejido social a través de actividades culturales, deportivas y de diversa índole.

En el marco de esta estrategia, se analizaron y reforzaron las medidas de seguridad en coordinación con los tres niveles de gobierno. De acuerdo con registros de la Fiscalía Estatal, Naucalpan ha mostrado un descenso en los delitos de alto impacto, así como en el robo de vehículos. Según datos del Secretariado Nacional y de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, al cierre de 2025 se registró una disminución en estos ilícitos en comparación con 2024, destacando que se dejaron de robar mil 200 vehículos en el periodo referido.

El edil destacó que actualmente Naucalpan cuenta con una estrategia definida y un modelo de seguridad en consolidación. Anunció que próximamente se contará con un nuevo Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C4), se han adquirido más patrullas y se trabaja en la instalación de más de mil cámaras de seguridad y más de 350 postes nuevos. Estas acciones forman parte del programa “Huellas de la Transformación”, orientado a resolver demandas históricas de la población.

“Para nosotros venir a Santa Cruz del Monte es importante, hoy hubo ciertas intervenciones, pero queremos atender todas y cada una de las calles porque en eso consiste el programa Huellas de la Transformación, lograr resolver las demandas históricas siempre planteadas, las exigencias que se han dicho durante muchos años, muchas administraciones, pero que jamás han sido atendidos”, subrayó Montoya Márquez. El alcalde enfatizó que el gobierno municipal trabaja para atender las necesidades de todas las colonias sin excepción.

En materia de género, el Instituto de las Mujeres Naucalpenses y la Igualdad Sustantiva (IMNIS) participó activamente en la jornada con diversas actividades. Se llevó a cabo un juego de lotería con perspectiva de género denominado “Lotería del Amor Romántico” y se distribuyó información sobre la Cartilla de los Derechos de las Mujeres, Acceso a la Justicia y Enlace con Refugios. Además, se impartió el taller “Mitos del Amor Romántico” y se ofrecieron servicios gratuitos como cortes de cabello, atención jurídica y psicológica con enfoque de género.

El alcalde refirió que, en conjunto con el IMNIS, se trabaja para erradicar la violencia de género y disminuir la desigualdad en las comunidades. “El cambio ocurre únicamente cuando existe la voluntad del acompañamiento y no bajo el sometimiento. Tenemos claro que la paz que se construye a diario no es solo con patrullas, con más efectivos”, expresó. Montoya Márquez enfatizó que la paz se construye educando emocionalmente y generando espacios de diálogo para las juventudes.

“Seguiremos construyendo este municipio donde las relaciones se basen en el respeto, donde la juventud tenga herramientas para decidir mejor y donde la paz se viva, no solo en las calles, sino también en el corazón de cada hogar y que sepan que aquí nadie se queda afuera, que aquí nadie se queda atrás y si alguien tropieza hay una mano, que es la de este gobierno, dispuesta siempre y permanentemente a darla para poder ayudar a que se levanten”, reiteró el presidente municipal.

La directora del IMNIS explicó que las actividades realizadas en Santa Cruz del Monte se enmarcan en el mes del amor y están orientadas a generar encuentros comunitarios que fomenten la reflexión y el diálogo. Finalmente, Olivia Ortiz, presidenta del Copaci de Santa Cruz del Monte, reconoció los avances logrados a través de las Mesas de Paz y señaló que la seguridad es una responsabilidad compartida. La representante vecinal agradeció la visita del alcalde y los trabajos realizados en beneficio de la zona.