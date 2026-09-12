Alcoholímetro por fiestas patrias 2026: ¿qué días funcionará y cuáles serán las sanciones en la CDMX este septiembre?

Alcoholímetro por fiestas patrias 2026 CIUDAD DE MÉXICO, 05DICIEMBRE2024.- Clara Brugada, Jefa de Gobierno de la Ciudad acompañada de Pablo Velazquez Camacho, secretario de seguridad ciudadana de la ciudad durante el arranque del programa Conduce sin Alcohol, que se llevó a cabo frente a la Fuente de las Cibeles, en la colonia Roma. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM (Andrea Murcia Monsivais)

Con motivo de las fiestas patrias, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) implementará el operativo ‘Conduce Sin Alcohol’. Especial Fiestas Patrias’ en el que desplegará 300 efectivos policiales y 120 patrullas.

Además, el operativo cumple 23 años de haber sido implementado, salvando de esta forma las vidas de las personas en la CDMX.

Calendario oficial: Días, horarios y alcaldías con operativo ‘Conduce Sin Alcohol’ 2026

La SSC publicó que el operativo ‘Conduce Sin Alcohol’ se llevará a cabo del 11 al 20 de septiembre, durante las 24 horas del día; es decir, se intensificarán los operativos en la ciudad para prevenir los accidentes automovilísticos causados por el alcohol.

También mencionaron que estarán operando en toda la Ciudad de México, por lo que en todas las alcaldías tendrán operativos en puntos claves.

¿Cuáles son las sanciones y multas si caes en el alcoholímetro este 2026 en CDMX?

Es importante aclarar que el alcoholímetro de la CDMX no contempla ninguna multa económica; sin embargo, el conductor que rebase los parámetros permitidos será remitido con un juez cívico, quien, después de una valoración médica, determinará la sanción correspondiente.

Por otro lado, el conductor será llevado al Centro de Sanciones Administrativas, también conocido como ‘El Torito’. La detención podría tener una duración de 20 a 36 horas y es conmutable, es decir, no se puede pagar para salir.

¿Dónde se colocarán los puntos de revisión del alcoholímetro en la capital?

Los puntos de revisión de alcoholímetro estarán presentes en las 16 alcaldías de la CDMX; sin embargo, estos se intensificarán en los siguientes espacios.

Accesos y salidas a la capital , principalmente en carreteras y avenidas principales.

, principalmente en carreteras y avenidas principales. Conciertos musicales

Eventos deportivos

Restaurantes

Bares

Explanadas

Centros comerciales

¿Qué pasa con el vehículo y cuánto cuesta sacar el coche del depósito vehicular (corralón)?

Aquellas personas que no pasen los perímetros permitidos por el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México (0.4 mg/l en aire espirado o 0.8 g/l en sangre) serán llevadas a ‘El Torito’.

En consecuencia, su vehículo será transportado a un depósito vehicular, también conocido como el corralón; por lo que además la persona tendrá que cubrir los gastos operativos del procedimiento.