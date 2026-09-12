Tras explosión, GCDMX garantiza apoyo integral a familias afectadas en Minas de Cristo

La jefa de gobierno se comprometió a brindar apoyo integral a las familias

Tras la explosión registrada la tarde-noche del viernes en un establecimiento de comida de la colonia Minas de Cristo, alcaldía Álvaro Obregón, el Gobierno de la Ciudad de México informó que 15 familias que perdieron su vivienda recibirán apoyo para renta a partir del próximo lunes.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, realizó un recorrido por la zona afectada y dialogó con familias y vecinos, tras lo cual informó que se mantiene una atención coordinada para apoyar a las personas afectadas y atender los daños en los inmuebles.

La mandataria confirmó que el saldo del incidente es de dos personas fallecidas, Carlos Alberto López González, de 45 años, y Guadalupe Sánchez, de 56 años. Además, ocho personas permanecen hospitalizadas en estado delicado, mientras que siete ya fueron dadas de alta.

Brugada detalló que cinco predios resultaron afectados: cuatro viviendas y un establecimiento mercantil. En estos inmuebles habitaban 15 familias, integradas por 32 personas adultas y cuatro menores de edad.

Como parte de los apoyos, los familiares de las dos personas fallecidas recibirán 40 mil pesos, mientras que los familiares de las personas que permanecen hospitalizadas en estado grave recibirán 15 mil pesos.

En cuanto a los inmuebles afectados, la jefa de Gobierno informó que este sábado comenzaron los trabajos de tapiado y que este domingo iniciarán las labores de apuntalamiento, con participación de la Secretaría de Vivienda y apoyo de la Secretaría de Obras y Servicios.

Una vez concluidos estos trabajos, la Comisión para la Reconstrucción comenzará el próximo lunes la demolición de las estructuras que así lo requieran.

Brugada aseguró que el Gobierno capitalino mantendrá presencia permanente en la zona para acompañar a las familias durante todo el proceso. Para ello, permanecerán en el lugar representantes de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Secretaría de Salud, la Casa de Gobierno de Álvaro Obregón, la Secretaría de Vivienda, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil y la alcaldía Álvaro Obregón.

La Secretaría de Salud también dará seguimiento a la evolución de las personas heridas de gravedad y mantendrá acompañamiento a sus familiares durante su estancia hospitalaria.

Respecto a las causas de la explosión, Brugada informó que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México realiza estudios de criminalística, fotografía y servicios periciales para determinar el origen de los hechos y establecer qué provocó el incidente.

“Aquí estamos cuando más se necesita. Aquí está el Gobierno de la Ciudad para servirles”, afirmó la jefa de Gobierno durante su recorrido por la zona afectada.